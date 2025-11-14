為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨團推345億全民福利法案 籲藍白別丟包

    2025/11/14 05:30 記者陳政宇、劉宛琳／台北報導
    民進黨立法院黨團昨召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱（右三）率多位綠委，呼籲藍白別丟包民生法案、漠視民主討論。（記者廖振輝攝）

    盼在野黨支持財劃法修法

    為解決「財政收支劃分法」公式問題而無法分配的三四五億元統籌款，立法院民進黨團提出擴大全民福利的暫行條例草案，呼籲藍白別丟包民生法案、漠視民主討論。對此，國民黨團書記長羅智強回應，中央請客就該中央買單，搶離島的錢去請客，根本土匪。

    藍委批：搶離島的錢

    「財劃法」再掀朝野攻防，國民黨團針對公式分母問題擬具修正草案，十一日經財政委員會協商後，尚待立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商。財委會昨天則併案審查民進黨團所提「財劃法第十六條之一未分配款運用暫行條例草案」。

    民進黨團昨在立法院議場前召開「三四五億全民福利」記者會。黨團幹事長鍾佳濱說明，黨團主張無法分配到地方的三四五億元用在人民身上，並以暫行條例分配，包括政府補助婦女坐月子十萬元；國保年金月領足八千元；上班族勞退自提一％，政府加送一％。

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤說，國民黨立委陳雪生等人的修法版本已完成審查，可能由韓國瑜在朝野協商時過水；呼籲藍白一同支持福國利民的民生法案，別再聯手丟包，在國會公平地被檢視和討論，讓人民自己選擇。

    國民黨立委陳玉珍表示，國民黨團支持修正「財劃法」第十六條之一，也支持民進黨的坐月子獎勵、或是補助國民年金和勞保，這都是很好的社會福利，但不要用暫行條例處理，否則今年統籌分配款有錢就編，難道明年沒錢就無以為繼？希望能真正法制化，況且第十六條之一的錢是要給離島的，這有點「劫偏鄉濟大眾」。

    陳玉珍並預告，她會研究要在哪一條增列補助條款，或是另提補助條例草案，由政府補助婦女坐月子，成為一個長治久安的政策，鼓勵現代人多生多養，希望民進黨屆時也能支持她的提案。

