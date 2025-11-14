民進黨高雄市長初選 綠營4人皆已登記

立委許智傑13日在吳怡農等人陪同下，前往中央黨部登記參與民進黨高雄市長初選。（記者叢昌瑾攝）

民進黨高雄市長初選「四腳督」戰局成形。繼立委邱議瑩、賴瑞隆後，許智傑昨天完成登記，並強調自己是黨內最大公約數，從行動、能力或經驗來看都是最適合人選，也會是最後出線的那一位；林岱樺則說，颱風過後以市民安全優先，她留在高雄視察重要水利設施及地方排水改善，委由幕僚完成登記。

許智傑、林岱樺昨登記 四腳督戰局成形

民進黨台南市、高雄市及嘉義縣首長提名初選，十日至十四日領表登記。許智傑昨在立委邱志偉、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農及多位跨派系民進黨高雄市議員陪同下，前往中央黨部登記高雄市長初選。

許智傑受訪指出，希望全台灣團結一致、創造共贏，未來北北基、南高屏南北兩大生活圈可以互相學習、交流與合作。

對於初選民調，許智傑相信自己是黨內的最大公約數，他擔任過鳳山市長，也是唯一有民選首長經驗的人選，就行動、能力、經驗來說都是最適合的人選，也會是最後出線的那一位。

林岱樺則由幕僚代為完成登記作業。林表示，她祈求一個公平、公開、透明的初選機制，若初選過程非常公平，她絕對願賭服輸。她強調，自己參選高雄市長至今，一再強調用政見來爭取認同，以基層來爭取勝選，不會因派系決定而被協調退選。

外交部長林佳龍昨於廣播節目被問及，總統賴清德是否有因他發聲相挺林岱樺而不高興？林回應，賴總統與林岱樺都是很熟識的朋友，兩人都曾擔任過立委。

針對林岱樺涉詐領助理費爭議，林佳龍重申，期盼政治人物都能在司法上自證清白、捍衛權利，呼籲社會耐心聆聽、無罪推定。林事後受訪補充說，應回到制度面，讓每個個案都能得到公平的法官裁判與社會輿論。

民進黨高雄市長初選，民進黨立委林岱樺昨委由幕僚完成登記。（資料照，記者方賓照攝）

