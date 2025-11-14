M1A2T戰車少一味？立委曝未購美製戰管系統 軍方：國軍自有系統可整合

國軍近期於花蓮光復地區救災時，前進指揮所運用TAK部隊覺知應用套件（圖），提供各級部隊長即時回饋當前需求，建立救災共同圖像。（陸軍提供）

美製M1A2T戰車日前正式成軍，立法院外交國防委員會本月十日前往裝訓部考察，民進黨籍召委王定宇昨揭露，國軍並未一併採購M1A2T的美製戰場管理系統（Battlefield Management System，BMS），導致多台戰車打同一個目標，顯示火力分配上的問題，要求國防部盡速補上。

王定宇昨受訪指出，近日考察發現，目前M1A2T當時並未一併採購BMS系統，仍在用聲音進行指揮，變成三台戰車打一個目標，凸顯缺乏BMS的火力分配、協同，要求國防部應該盡快補上這塊缺失、訓用合一。

軍方官員說明，當初M1A2T確實沒有規劃採購美軍的戰場管理系統。因為是整體聯合作戰，台灣仍要依據自身的兵力結構調整，包含到整個指管韌性都要納入考慮，後續預劃的指管系統跟M1A2T戰車的整合都沒有問題，最終都要跟地面作戰整合。

救災、作戰利器

國軍TAK套件 最小單位更新至「班」

另外，國軍近期於花蓮光復地區救災，以及陸軍「陸勝一號」操演、陸戰隊作戰計畫演練等場域，首度曝光已均導入「部隊覺知應用套件（TAK）」。這套系統有助提升作戰環境感知、情資交換或指揮鏈簡化，給予指揮層級如同「上帝視角」的圖資，可迅速掌握部隊規模、地點及動向。

TAK目前可設定最小單位為「排級」，國防部作戰及計劃參謀次長室次長連志威中將昨在立法院國防委員會答詢透露，未來會依據作戰需求，更新至以「班」為最小單位使用。

