顧立雄：無人機部隊符合戰鬥加給資格 將追溯發給

國防部長顧立雄昨答詢證實，國軍無人機部隊為戰鬥部隊轉型而來，因此陸軍無人機大隊、海軍陸戰隊無人機營符合戰鬥部隊定義，八月已報請政院研擬戰鬥部隊加給，同時追溯編裝核定的生效日發給。

立法院外交及國防委員會昨邀國防部報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢。民進黨立委林楚茵詢問，海軍陸戰隊無人機部隊在今年一月十六日成立，無人機部隊算不算戰鬥部隊，納入軍人加給？會向行政院報請哪個類型的加給？

陸軍無人機大隊、海陸無人機營符合

顧立雄答覆，無人機部隊本來就是從戰鬥部隊轉型的，當然應屬戰鬥部隊，國防部認為陸軍無人機大隊、海陸無人機營符合戰鬥部隊定義，已在八月份報到行政院，研擬能夠支領戰鬥部隊加給，也追溯到各部隊編裝核定的生效日來發給。

顧說，戰鬥部隊的定義是直接跟敵軍從事作戰部隊或協同組成部隊提供戰鬥支援，所以會從第一或第二類型加給，依照任務性質做出不同認定。至於期程部分，顧立雄說，目前行政院人事總處已請相關部會表達意見，國防部會持續追蹤。

民進黨立委陳俊宇質詢時表示，國防部業務報告當中提到調整各項專業加給，以提升招募和留營成效。他參酌一一三年度審計部審核報告，指出空軍的機務分隊、修補大隊彈藥維護分隊及武器掛載分隊，可支領第二類戰鬥加給，但陸軍、海軍、資通電軍與空軍的月支數額有明顯落差。

陳俊宇指出，陸軍和海軍飛行部隊所屬的勤務單位，任務性質和工作內容和空軍雷同，並頻繁支援操演和演訓任務，卻沒有被納入第二類戰鬥部隊加給的匡列單位。而先前國防部也回應，此案在一〇九年曾經討論過，但是並未獲得最後核定。

國防部資源司長藍靜婷答覆說，陸軍、海軍有關機務分隊的部分，國防部規劃納入第二類戰鬥部隊加給的方案，已經在今年八月呈報行政院，目前由人事行政總處審查，但仍須經政院核定才能生效，國防部會持續掌握進度。

