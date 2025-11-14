詐領助理費 國民黨前基隆市議員韓良圻判刑7年4月定讞

曾五連霸、在任廿年的國民黨籍前基隆市議員韓良圻詐領助理費案，最高法院昨維持二審原判有期徒刑七年四月，全案定讞。（資料照）

維持二審判決

曾五連霸、在任長達廿年的國民黨籍前基隆市議員韓良圻，被控以人頭詐領議員助理費及慰問金近九百萬元，一審基隆地方法院依利用職務詐取財物罪判刑八年；上訴二審後，查出實際犯罪所得為六五八萬餘元，因此改判有期徒刑七年四月。全案再上訴，最高法院昨駁回，仍維持二審原判，全案定讞。

以人頭詐領議員助理費及慰問金逾658萬

檢方調查，韓良圻任職議員期間，涉嫌未實際聘任助理，而是以簡姓人頭與乾兒子名義申報公費助理，詐領月薪及春節慰勞金共達八八九萬七一〇九元。韓另被控教唆兒子韓東叡在無交易情況下，於公司帳冊虛列八萬元工程費，涉犯商業會計法填製不實會計憑證罪。

請繼續往下閱讀...

一審基隆地方法院依貪污治罪條例第五條「利用職務詐領財物罪」，判處韓良圻八年徒刑、褫奪公權四年，並追繳未扣案犯罪所得八九三萬餘元；另就教唆長子韓東叡填製不實會計憑證部分，已涉犯商業會計法「虛偽填製會計憑證並入帳罪」判刑四月，可易科罰金十二萬元。韓的助理楊士弘，則被依使公務員登載不實文書罪判刑六月，可易科罰金十八萬元。

韓良圻與楊士弘均不服判決，提出上訴。二審高等法院認定，雖韓主張助理實際工作且無不法所得，但多名證人證述未曾在其辦公室任職，且助理薪資發放缺乏一致性，因此判定韓確有利用職務詐領之行為；考量二審發現實際詐領金額為六五八萬餘元、略低於一審計算，因此改判七年四月徒刑、褫奪公權三年，其助理楊士弘則改判五月徒刑。

本案經再上訴，最高法院審酌後，認定原判決認事用法並無違誤，昨予以駁回，全案確定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法