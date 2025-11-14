無懼中國抓捕 出席德國會聽證會 沈伯洋：台灣面對中國威脅 不應恐懼

民進黨立委沈伯洋（右）12日受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。 （取自德國聯邦議院YT）

無懼中國揚言全球抓捕，專研認知戰的民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席十二日舉行的「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。會後，他於柏林接受媒體訪問時強調，台灣面對中國威脅不應恐懼，「大家都必須無所畏懼，和世界民主自由陣營站在一起，才能好好對抗這些獨裁國家的侵害。」

台灣經驗 說明中國認知戰威脅

沈伯洋表示，聽證會由德國國會多個主要政黨共同邀請各國專家出席，討論獨裁國家如何利用假訊息破壞民主體制，會中主要討論歐洲假訊息與滲透案例，他以專家證人及立委雙重身分，說明台灣經驗。

沈伯洋指出，聽證會除探討匈牙利、俄羅斯在歐洲散播假訊息案例，也討論中國對台灣及歐洲的影響，議題涵蓋線上輿論操作與線下滲透活動等多個層面。他說，歐洲社會普遍對假訊息與認知作戰保持高度警覺，特別關注來自中國與俄羅斯的威脅；相較之下，台灣部分民眾卻不認為這是問題，令他感到喪氣。

如果對中國退縮 仗就不用打了

對於出國前是否與政府部門協調，沈說，團隊有和國安會、外交部聯繫。他坦言，確實有人因安全考量，希望他不要出國，但他認為，如果因此退縮，這場仗也不用打下去了。台灣面對中國威脅，大家都必須無所畏懼，和世界民主自由陣營站在一起，才能對抗獨裁國家的侵害。

沈伯洋也透露，這次入境德國過程一切正常，也未申請特別保全。有消息指中方對他出國措手不及，認為遭到突襲，還追問：「沈伯洋何時會再出國？」

