    首頁 > 政治

    范雲：IPAC宣言 力阻中共跨國鎮壓

    2025/11/13 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立院黨團昨召開記者會，幹事長鍾佳濱（左）、立委范雲（右）出席，范雲說明今年IPAC峰會成果。（記者羅沛德攝）

    民進黨立院黨團昨召開記者會，幹事長鍾佳濱（左）、立委范雲（右）出席，范雲說明今年IPAC峰會成果。（記者羅沛德攝）

    對中政策跨國議會聯盟（IPAC）召開二〇二五年峰會，以台灣共同主席身分出席的民進黨立委范雲分享，年會針對台海維持現狀發表宣言，明定包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排等違反現況行為；同時也要求成員國敦促其政府，勿配合中共跨國鎮壓。

    對北京劃台海三紅線

    立法院民進黨團昨舉行「發揚女力國際爭光！IPAC力阻跨國鎮壓」記者會。范雲說明，成為IPAC正式會員須符合跨黨派的前提，亦即該國至少有兩個政黨的代表參加，因此要感謝民眾黨立委陳昭姿去年願意加入IPAC。

    范雲說，今年的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為，包括對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，並提供聯繫管道，確保案件能獲得反應與支持。

    范雲指出，IPAC本次針對西藏、強制器官摘取、防範稀土資源被控制，以及台海維持現狀等議題，皆發表相關宣言或聲明。IPAC特別定義單方面違反台海現況的行為，包括阻止台灣行使獨立的治理、阻止台灣或干涉其他國家與台灣的往來、以強迫手段使台灣接受其政治安排，並要求各國政府應該要考慮有實質影響力的制裁。這也是IPAC繼前次發表聯大二七五八號不涉台後，更進一步的聲明。

    民進黨團幹事長鍾佳濱說，范雲和民眾黨立委陳昭姿促成跨黨派合作加入IPAC，繼副總統蕭美琴後，前總統蔡英文前往德國柏林代表台灣傳遞台灣聲音，說明女力接力讓台灣發揚光大，讓台灣在國際上被看到。

    鍾佳濱強調，本次年會清楚向中共表達民主同盟國會一致的要求，不得以跨境鎮壓手段對付國會議員及自由民主國家人民的作為，不只台灣面臨中共跨境鎮壓威脅，民主同盟國家國會也有類似的危機；不只國內朝野要合作，也要在國際形成民主同盟，證明民主同盟國家合作的重要。

