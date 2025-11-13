為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    如何全球追捕沈伯洋？國台辦跳針：依法終身追責

    2025/11/13 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國央視日前發布影片，揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋。中國國台辦昨天被問到有何具體事證可提交國際刑警組織時，卻跳針聲稱「將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。（翻攝直播）

    中國央視日前發布影片，揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋。中國國台辦昨天被問到有何具體事證可提交國際刑警組織時，卻跳針聲稱「將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。（翻攝直播）

    中國重慶公安對民進黨立委沈伯洋以分裂國家罪立案偵查，官媒央視日前更發布影片，揚言對其通緝，將透過國際刑警組織在全球抓捕。不過，中國國台辦昨天被問到有何具體事證可提交國際刑警組織時，卻跳針聲稱「將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責」。

    國台辦發言人陳斌華在例行記者會表示，台灣是中國的一部分，「台獨」是分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為。對極少數「台獨」頑固人士依法追究刑事責任、採取執法司法行動，是反對「台獨」分裂、維護國家統一的正義必要之舉。

    陳斌華嗆聲，凡是以身試法的台獨頑固份子，無論身在何處，都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。有關行動針對的是涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的極少數「台獨」頑固份子，不針對、不涉及廣大台灣同胞。

    對於中國會以何種事證向國際刑警組織提出跨國司法合作？陳斌華跳針說，分裂國家是嚴重的犯罪行為，沈伯洋發起、建立台獨分裂組織，大肆宣揚台獨分裂謬論，長期從事分裂國家犯罪活動，對其依法追究刑事責任、採取執法司法行動，是落實「關於依法懲治台獨頑固份子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，維護國家統一的正義必要之舉。

