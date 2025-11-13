卓榮泰：韓國瑜對鄭麗文祭共諜、中共追捕沈伯洋 沉默不語

針對中國紅色通緝立委沈伯洋，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜昨反嗆賴總統「自己生病，要別人吃藥」；行政院長卓榮泰則批韓對國民黨主席祭拜共諜、中共追捕台灣立委沉默不語。（記者江志雄攝）

吳思瑤：韓與鄭麗文 搶中國代理權

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統喊話立法院長韓國瑜應聲援，韓國瑜昨回嗆賴清德。行政院長卓榮泰昨天則在宜蘭表示，他要向韓院長說，桌子上面有兩盤菜，一盤是中國國民黨的主席去參加祭拜共諜活動，另一盤是中國針對中華民國國會議員沈伯洋發動全球追捕，身為國會議長的韓院長，為何都沉默不語？沉默的吞下去嗎？

指桌上有祭拜、追捕兩盤菜 韓都要吞嗎

民進黨指出，非常遺憾韓國瑜對國會議員遭到威權國家跨國鎮壓遲不吭聲，在賴總統的提醒下又指桑罵槐，更對台灣的民主自由理解錯誤，絲毫看不到立法院長應有的風骨與肩膀。

卓榮泰表示，中國國民黨的主席去參加祭拜共諜活動，這個共諜當時就是要消滅國民黨、消滅中華民國，影響很大，而且呼應中國現在要學習「吳石精神」的統戰號召，但是這件事情，身為國會議長、中國國民黨籍的韓院長，迄今沉默不語。

卓揆又指，中國發動全球追捕，要針對中華民國的國會議員沈伯洋，這不僅違反到自由、民主、人權，更是對大家在人身安全上的威脅，政府有責任保護國人，國會也有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道韓都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎？韓院長應該給國人一個明確的說法。

民進黨立委吳思瑤則批評，韓國瑜身為國會議長，竟以「強盜邏輯」譴責受害者，與加害者站在一起；韓也是民主基金會董事長，卻背離反制極權中國的共同價值，撤回「境外敵對勢力」的主張就是替中國發聲。

吳思瑤說，韓國瑜與國民黨主席鄭麗文搶奪中國的關愛眼神、在台代理權，這種不顧台灣主流民意，「更上一層樓都要靠中國」的潛藏思維，才是最可怕的。

民進黨問韓兩岸四原則 哪一點不同意

民進黨發言人吳崢指出，從民進黨「台灣前途決議文」，前總統蔡英文「四個堅持」，到賴總統的「和平四大支柱」，民進黨政府的兩岸立場一以貫之，就是堅持台灣是主權獨立的民主國家，依照憲法名字叫中華民國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中華民國台灣的前途必須由全體人民共同決定。「不曉得上面這四點原則，韓國瑜院長哪一點不同意？」

