賴總統籲替沈伯洋發聲 韓國瑜嗆：先廢台獨黨綱 撤回敵對勢力說

針對中國紅色通緝立委沈伯洋，總統賴清德呼籲立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，韓國瑜昨反嗆賴總統「自己生病，要別人吃藥」。（記者羅沛德攝）

諷賴清德「自己生病，要別人吃藥」

中國以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由。韓國瑜昨出面反嗆賴總統「自己生病，要別人吃藥」，並建議賴以黨主席身分廢除台獨綱領、重新建立好行政立法之間良性的互動、撤回大陸為境外敵對勢力、繼續鞏固好美台關係，才是真正解決問題的上流源頭。

稱台灣安全一桌四隻腳 被綠打斷三隻

韓國瑜表示，身為立法院長，保護好立委的言論自由與人身安全不受到恐嚇和威脅，這點無庸置疑。但從賴清德總統的點名，可以明顯看出，「真的是自己生病，讓別人吃藥」。

韓解釋，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，包含維護好中華民國、民主自由、美台關係、兩岸和平。可是賴總統本身兼民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，「這四隻腳，賴總統和民進黨打斷了三隻腳」，民進黨台獨黨綱放在這裡，如何保護中華民國？賴總統一整年發動大罷免，如何保護好台灣的民主自由？賴總統宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩下維護好美台關係最後一隻腳。

批綠消費沈伯洋 再掀藍綠鬥爭

對於沈伯洋的問題，韓國瑜強調，賴總統真的要幫沈伯洋，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩的站立；如果繼續消費沈伯洋，把沈被重慶公安局立案調查轉化為在台灣內部做藍綠鬥爭，對沈伯洋一點都不公平，他相信沈本人已經處在風口浪尖，心裡的壓力極其巨大。韓呼籲賴總統，解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手。

韓國瑜指出，第一，用民進黨主席身分立刻凍結或廢除台獨綱領，保護好中華民國；第二，大罷免之後，重新建立好行政立法部門之間良性的互動，不要再搞惡意的政治鬥爭，保護好台灣的民主自由；第三，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識的基礎、中華民國憲法規範之下展開和平交流和平對話；第四，繼續鞏固好美台關係。以上才是真正解決這個問題的上流源頭。一起來想辦法看如何讓沈伯洋避開這一場不可測的兇險，賴總統如果這樣講出來才是負責任。

