學者︰翁曉玲修法癱瘓黨產會 涉嫌圖利國民黨

國民黨立委翁曉玲（記者羅沛德攝）

國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，主張三級獨立機關的正、副首長，須經立法院同意後任命。學者昨痛批，此修法擺明是要實質癱瘓黨產會，這些顯然利益衝突的提案，難道沒有圖利國民黨之嫌？

黨產會二〇一六年成立至今，追討國民黨及其附隨組織不當財產，目前確定可收歸國有累計逾一七三億餘元。其中，國民黨黨營事業中投、欣裕台兩間公司一五六億元股權，確定移轉國有；透過行政契約和解的中影公司、元利建設部分，國家共取得十七．六億餘元；救國團、婦聯會、中廣案仍在訴訟中。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，只有國民黨與其附隨組織才有不當黨產問題。如今，有國民黨立委受到遊說或自發性，要修法排除救國團、抑或假借導入國會人事同意權，而企圖實質癱瘓黨產會，利益衝突的提案難道沒有圖利國民黨之嫌？

羅強調，從過去一年來多個機關人事任命遭立院杯葛來看，翁的提案擺明是要癱瘓黨產會。一旦修法通過，行政院、總統府頒布實施，黨產會、核安會、運安會三個獨立機關基本上就是廢了。

