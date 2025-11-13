吳思瑤︰國民黨護黨產 黑手不應伸入人事同意權

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤（資料照）

翁︰經立院同意 是正確做法

國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命等條文。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤昨受訪直言，翁曉玲修法劍指核安會、黨產會，強調國民黨再怎麼樣要復辟、守護黨產，也不應當粗劣的從人事同意權伸入黑手。

翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法第一條、第廿一條及第卅五條條文修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命，以及增訂各相關組織法律不得排除本法之適用。

吳思瑤昨指出，翁曉玲提出的中央機關三級獨立首長的同意任命修法，劍指的恐怕是核安會或是黨產會，運安會也有可能，但這些都是涉及專業任命，呼籲翁曉玲勿政治凌駕專業，不要再違憲上癮了。

吳認為，國民黨再怎麼樣要復辟黨產，也不應當粗劣的從人事同意權來伸入黑手；同樣的，再怎麼擁核，也不應當藉由人事同意胡亂修法，想要主宰未來的核安會，這都是政治意圖高於國家發展的需要。

翁曉玲表示，既然是獨立機關的首長，就應比照一級或二級獨立機關首長的遴選方式，過立法院同意，她認為這是正確、好的做法。

翁曉玲強調，獨立機關的首長一定要適才、專業，更重要的就是要能夠去政治化，包含黨產會這個組織。

民進黨團幹事長鍾佳濱也說，「中央行政機關組織基準法」規範行政部門可有哪些機關的數量和員額，翁的提案逾越該法本質，建議翁循正規途徑，提出哪一個機關、組織法應該怎麼修，才能達到她希望達成獨立機關的角色，而非在通則性法律中，不分青紅皂白規範，侵犯了憲法對行政權專屬的保障。

