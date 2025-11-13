谷立言會鄭麗文 強調反對片面改變現狀

美國在台協會處長谷立言昨拜會國民黨主席鄭麗文。（取自鄭麗文臉書）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨前往國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文（見圖，取自鄭麗文臉書），雙方閉門會談約一個小時。據轉述，谷立言重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行。

美國對於台海 首要目標避免戰爭

國民黨新聞稿指出，會談氣氛十分良好融洽，雙方對於能就多項議題進行開放而建設性的對話，都表達高度肯定，並重申將持續保持溝通與合作。國民黨提到，谷立言誠摯邀請鄭麗文於未來適當時機訪問美國華府，雙方對後續交流均深表期待。

AIT發言人在答覆中央社提問時也表示，谷立言在會中強調美國致力維持兩岸和平，並支持兩岸分歧須以和平、不受脅迫且兩岸人民都能接受的方式解決，並重申美國支持兩岸對話，並反對任何片面改變現狀的舉措。

出席者除AIT處長谷立言外，還有政治組組長羅峻平、政治官江俠瑾等人，鄭麗文方面則有台北論壇基金會董事長蘇宏達、國民黨國際部主任董佳瑜在場作陪。

國民黨指出，鄭麗文與谷立言等一行人會談時，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，會談氣氛十分良好融洽，鄭麗文表達台美關係至關重要，期盼美方持續給予理解與支持，並強調唯有透過穩定的溝通與互信，方能共同維護區域的和平與穩定。

國民黨轉述，谷立言重申美國從來不尋求台海對抗或衝突，當前首要目標是避免戰爭，並確保任何兩岸分歧的處理都以和平、無脅迫的方式進行。鄭麗文則充分認同，雙方並一致認為兩岸和平不僅攸關區域穩定，更是全球和平不可或缺的關鍵，任何對現狀的改變，都應尊重兩岸人民的意願。

