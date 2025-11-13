國軍編現比 年底前提升到8成╱總員額已23萬 突破馬執政時下修的21.5萬

國防部最新書面報告顯示，年底全軍編現比可突破8成。圖為陸軍司令部整備兵力及機具待命，隨時投入救災。（陸軍司令部提供）

立法院外交及國防委員會今邀國防部長顧立雄報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」並備質詢。國防部最新書面報告顯示，年底全軍編現比可突破八成；軍方官員透露，國軍總員額已擴至廿三萬員，突破馬政府時期下修的二一．五萬員水準。

報告揭露，國軍正面臨少子化趨勢與企業爭才等因素的嚴峻挑戰，為穩定部隊基層戰力，國防部今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三個面向努力。統計一一四年迄今，全軍編現比為七九．二％，其中志願役佔七六．九％，一年期義務役佔約二．三％。國防部預判，經退補平衡後，至年底國軍整體編現可提升至八成。

報告分析，國軍編現呈現逐年下降趨勢，主因是「組織編裝逐年調整增加」。迄今編制員額較一一〇年增加了逾一萬員，導致作為分母的編制數擴大。國防部強調，雖然編現比下降，但若比較實際人數，統計迄今現員較一一二年增加了逾三千員，志願役現員亦較去年成長逾二千員。

在招募成效方面，今年招募獲率已達一〇二．二％，較計畫數增加三一五員。國防部預估，年度招獲率可達一一〇％以上。

為使志願役專業人才能「長留久用」，報告提出多項提升留營意願的具體作法。其中值得注意的是，國防部現正研擬「士官督導長分級制度」。報告指出，士官督導長為單位士官兵最高職務，所負管理與職責「明顯高於同階級士官長」。為鼓勵升遷意願，將依各級訂定職務加給，以提升士官留營意願。

國防部指出，多項留營政策推動已具成效。一一四年迄今的平均留營率為八六．五％，較去年的八二％提升四．五％。官兵不適服人數亦「大幅下降」。一一四年迄今不適服人數為二千九百員，較去年同時期減少一五九一員。

