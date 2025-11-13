蕭美琴歐州議會演說 2男PO文造謠送辦

陳男昨下午搭機返國，警方於機場約談到案。。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴本月七日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說，卻有網友在社群網站上發文，聲稱此事是因為台灣捐了八十億歐元，甚至還PO有一個不實梗圖；刑事警察局偵三大隊追查後，前天先約談製作不實梗圖的盧男到案，昨天再約談涉嫌發文的陳男，訊後二人將依違反社會秩序維護法移送台北地院簡易庭依法裁處。

警方調查，本月九日，某健康諮詢公司負責人、五十三歲盧男，涉嫌從網路下載副總統蕭美琴演講的照片後，於照片內PO上「場地：我租的」、「會議：我贊助的」、「名聲：給我的」、「錢：老百姓出的」等文字。

請繼續往下閱讀...

同日，正準備與老婆赴日本旅遊的四十一歲陳男，在網路社群Threads PO文，稱「法國BBC報導台灣捐了八〇億歐元，然後讓副總統上去噴了二〇分鐘的口水，八〇億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」。文字後面附上盧男製作的不實梗圖；總統府事後澄清並報警。

陳男返國即遭約談 辯稱轉發反串文

警方據報前天約談盧男到案，他坦承從網路下載演講相關照片後，製作不實梗圖，動機則未進一步說明；陳男昨天下午搭機返國，警方於機場約談到案。

陳男表示Threads上很多人在講，光是法國BBC就夠扯了，一看就知道是反串文，他只是轉發。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法