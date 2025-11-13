為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蕭美琴歐州議會演說 2男PO文造謠送辦

    2025/11/13 05:30 記者邱俊福、王冠仁、朱沛雄／綜合報導
    陳男昨下午搭機返國，警方於機場約談到案。。（記者朱沛雄攝）

    陳男昨下午搭機返國，警方於機場約談到案。。（記者朱沛雄攝）

    副總統蕭美琴本月七日於歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）大會中發表演說，卻有網友在社群網站上發文，聲稱此事是因為台灣捐了八十億歐元，甚至還PO有一個不實梗圖；刑事警察局偵三大隊追查後，前天先約談製作不實梗圖的盧男到案，昨天再約談涉嫌發文的陳男，訊後二人將依違反社會秩序維護法移送台北地院簡易庭依法裁處。

    警方調查，本月九日，某健康諮詢公司負責人、五十三歲盧男，涉嫌從網路下載副總統蕭美琴演講的照片後，於照片內PO上「場地：我租的」、「會議：我贊助的」、「名聲：給我的」、「錢：老百姓出的」等文字。

    同日，正準備與老婆赴日本旅遊的四十一歲陳男，在網路社群Threads PO文，稱「法國BBC報導台灣捐了八〇億歐元，然後讓副總統上去噴了二〇分鐘的口水，八〇億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」。文字後面附上盧男製作的不實梗圖；總統府事後澄清並報警。

    陳男返國即遭約談 辯稱轉發反串文

    警方據報前天約談盧男到案，他坦承從網路下載演講相關照片後，製作不實梗圖，動機則未進一步說明；陳男昨天下午搭機返國，警方於機場約談到案。

    陳男表示Threads上很多人在講，光是法國BBC就夠扯了，一看就知道是反串文，他只是轉發。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播