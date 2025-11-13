為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡訪德國歐積電︰晶片增強台灣防禦

    2025/11/13 05:30 記者陳昀／綜合報導
    前總統蔡英文11日參訪位於德國德勒斯登的歐積電（ESMC），致贈台灣造型胸針勉勵台籍工程師「在海外要好好加油，但也不要忘記台灣」。（蔡辦提供）

    前總統蔡英文11日參訪位於德國德勒斯登的歐積電（ESMC），致贈台灣造型胸針勉勵台籍工程師「在海外要好好加油，但也不要忘記台灣」。（蔡辦提供）

    台積電持股7成 後年投產

    目前在德國訪問的前總統蔡英文於當地時間十一日參訪去年八月動工的歐積電（ESMC）廠區，她昨在臉書發文表示，AI時代來臨，台灣不會缺席！台灣的晶片是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強台灣的防禦能力；她也特別致贈台灣造型胸針，勉勵台籍工程師「在海外要好好加油，但也不要忘記台灣」。

    當地德勒斯登市長宴請蔡 大讚台積電設廠 助歐洲創造產值

    蔡英文指出，歐積電是台積電（TSMC）與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）共同投資的企業，台積電持股七十％，是當地史上規模最大的半導體投資。完工後月產能約四萬片十二吋晶圓，預計二〇二七年啟動初步投產、二〇二九年全面量產。

    蔡英文表示，台灣是世界負責任的一員，不論在民主、防疫或是半導體產業的發展上，我們都願意分享台灣的經驗，歐積電就是重要的案例，台積電的製程與管理經驗，將與在地供應鏈形成互補。參訪後蔡英文對鏡頭比讚說：「我對歐積電，就像台灣對台積電一樣，充滿信心」，相信這座廠區，會成為歐洲產業升級的重要節點。

    德勒斯登市長希柏特也設午宴歡迎蔡英文，他接受媒體訪問時表示，台積電為未來帶來巨大影響，是全球半導體產業中最重要的公司，非常榮幸選擇當地作為場址，為汽車工業及歐洲更多產業創造更多價值。

    熱門推播