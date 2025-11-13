為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    違法兼職 竹縣新埔鎮長陳英樓遭彈劾

    2025/11/13 05:30 記者方瑋立、廖雪茹／連線報導

    監察院昨公布，新竹縣新埔鎮鎮長陳英樓，任職期間兼任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，已違反公務員依法不得經營商業規定且違失事證明確，監院本月六日通過監委施錦芳、林盛豐、王幼玲提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

    對此，陳英樓昨受訪表示，立橙豬腳店他只是掛名負責人，實際經營者是他的妻子和小孩，但二〇二二年十二月廿五日上任新埔鎮長後，一時疏失忘了更改負責人登記，而違反了相關規定。至於他擔任均寶營造有限公司董事，自他上任鎮長後，「就不曾再標工程」了。

    彈劾案文指出，新竹縣政府在二〇二三年十二月十五日辦理查核公務員兼職情形，發現陳英樓兼職擔任立橙豬腳店負責人及均寶營造有限公司董事，陳在同月廿九日才完成豬腳店負責人解任登記，營造公司董事則遲至隔月（二〇二四年一月廿三日）才解任，已違反三個月內應完成解任登記規定，且陳英樓當年度綜所稅均列有二家商號營利所得，顯見陳在兼職期間仍支領報酬。

    監院調查後發現，陳英樓違反「公務員服務法」第十四條第一項之規定事證明確，顯有違失。

    違法經營商業的行為，更足令民眾認定其不專心致力於本職業務，產生國家公務紀律鬆散的不良觀感，對整體公務員制度的威信，以及公務員執行職務的信賴造成重大損害，已嚴重損及政府之信譽，且依法構成應受懲戒事由，因此提案彈劾，並移請懲戒法院審理。

