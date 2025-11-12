吳宗憲嗆「惡法亦法」 卓揆秒回：你承認惡法

國民黨立委吳宗憲（右圖）昨質詢時要求政院依法執行三讀法律，並稱「惡法亦法」，行政院長卓榮泰（左圖）反問，「委員您承認惡法亦法？」（記者王藝菘攝）

國民黨立委吳宗憲昨質詢時質疑，立法院三讀通過的法律，行政院卻不依法執行；行政院長卓榮泰答覆，立法院通過的任何法律，不能破壞憲政體制。對於吳稱，只要被大法官宣告違憲之前，所有作為都是合法合憲、「惡法亦法」；卓揆反問，「委員您承認惡法亦法？委員可以跟國人說惡法亦法，但行政院不能違憲」。卓揆強調，只要釋憲結果合憲，行政院就會依法編列且追溯，否則編了萬一違憲，他會變成「違憲院長」。

卓榮泰表示，立法院通過的法律案、預算案，不依照憲法、預算法，大幅增加歲出，沒有徵詢行政院意見，有沒有指出資金來源、進行必要的修法？都沒有。卓榮泰說，他一而再、再而三提醒立法院各位委員，「吳委員您是法律出身，您應該清楚，不要為了政治目的，置法律於不顧」。

請繼續往下閱讀...

對於吳宗憲說，沒有被憲法判決判定違憲的法律，就是已經生效的法律，行政院就有遵守的義務。卓榮泰反問，為什麼大法官不能做暫時處分？「是你們封殺大法官的不是嗎？每次大法官行使同意權都不同意，讓他人數不通過」。

吳宗憲表示，他們負責任地實質審查，憑什麼說立院審查出來的大法官不合格有錯？卓揆回應，形式上有實質審查，事實上是黨意凌駕一切；吳再問，那民進黨全部投同意，是不是也凌駕民意？卓說，他們都支持。

吳宗憲批評，一個沒有被憲法判決判定違憲的法律，就是已經生效的法律，行政院就有遵守的義務，卓榮泰是「違法院長」，讓民進黨失信於民。卓也反擊，「你今天是立委、不是檢察官，無權在這裡說誰違法」，行政院已經說過，只要釋憲結果合憲，就會依法編列且追溯，如果違憲就不編列，如果編了萬一違憲，他會變成「違憲院長」。

吳宗憲問，如果下個月合憲，追溯是要一次發、還是分次發？利息怎麼算？卓榮泰表示，會先把預算準備好，希望能夠在合憲的情況下，把財源找出來，能夠一次發就一次發，前提如果是違憲當然不發，現在發了如果違憲，「我馬上變成違憲的院長，不是嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法