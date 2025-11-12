為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    總預算案遲未付委 卓榮泰：下週擬找韓國瑜溝通

    2025/11/12 05:30 記者林欣漢、劉宛琳、謝君臨／台北報導
    立法院民眾黨團不滿一一五年度中央政府總預算案未編列提升軍人待遇、警消退休金等預算，對於邀請行政院長卓榮泰等人報告總預算一案，十月七日於院會提出復議，為總預算付委審查投下變數。卓揆昨表示，行政院與立法院長韓國瑜在重要時刻都有溝通，下週總質詢結束前後，他與韓應該會有正式談話。

    行政院八月通過明年度總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算，強調是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。民眾黨團不滿，提出復議，韓國瑜則裁示另定期處理。

    國民黨立委賴士葆昨在施政總質詢時詢問卓揆，會否找韓國瑜溝通？卓表示，行政院與韓在重要時刻都有溝通。針對總預算案，他在總質詢結束前後，應會和韓有正式談話，若韓同意，也想請賴士葆一起參加。

    民進黨團幹事長鍾佳濱昨表示，肯定韓國瑜另定期處理的技巧性做法，不希望當下造成總預算案和去年一樣呈現對抗型態，鍾呼籲大家好好坐下來談，讓預算順利通過、執行。

    院版財劃法 政院可望下週討論

    另，在藍白立委主導下，立法院去年十二月廿日三讀通過新版財政收支劃分法，卻因公式設計錯誤，導致有三四五億元無法發放，更造成部分縣市統籌分配款減少。對此，朝野立委、黨團均提出修法草案，亦呼籲行政院提出院版草案。

    對此，卓榮泰昨於立法院答詢表示，現行財劃法地方均衡不夠，他會擇時和地方政府的財政人員進一步溝通，或許下週就會在行政院正式討論院版草案，之後函送立法院審議。因為立法院也有相關修法草案，若能一併討論會更為周延。

    此外，立法院財政委員會昨協商財劃法第十六條之一、卅八條之一，朝野沒有共識，保留送交韓國瑜協商。昨協商過程中，提案的國民黨立委陳玉珍表達，希望十一月底行政院版能夠送進立法院一起討論，若逾時未送，那就通過在野黨的版本；財政部長莊翠雲表示，她會責成財政部盡速在十一月底提出法案。

    鍾佳濱也呼籲，修法草案不僅讓地方政府得到比過去更多統籌分配款，中央事權隨財政移撥地方也要明確化。他也向在野黨喊話，盼通盤檢討修法，不要「只見秋毫、不見輿薪。」

