鄭麗文祭叛國者 國民黨中配中常委：很多黨員問新主席在幹嘛

國民黨主席鄭麗文上週出席「一九五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因被外界質疑追思對象包括共諜吳石，在黨內外引發爭議。具陸配身分的國民黨中常委何鷹鹭昨日受訪指出，黨內確有一些人擔憂此事會影響明年選舉，而且有很多黨員打電話問她，新主席現在在幹嘛？

鄭稱不知秋祭有吳石 趙少康：就相信她

何鷹鹭坦言，她不好回答，只能說自己不清楚，「但對的就是對的，錯的就是錯的，錯的就要改」。本報記者追問，鄭麗文此事的是非對錯如何？何只說，「我不予置評」，但還是要顧慮國民黨的選舉，「有些東西要顧全大局」。

「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康昨日受訪緩頰表示，鄭有自己的觀念，而且已經強調先前收到主辦單位邀請時，沒有提及吳石等共諜，既然鄭這樣講，大家就相信她。

不過，趙也說，兩岸議題很敏感，在選舉的時候一定要小心，不要被人家戴「紅帽子」，他相信鄭很聰明，一定會知道這個道理。

媒體詢問，鄭麗文已經被外界貼上標籤，是否影響未來國民黨的選舉？趙少康說，「標籤貼上去可以撕下來」，畢竟選舉選區是在台灣，國民黨要訴求台灣選民的支持，否則不會當選，所以一切要以台灣選民的利益為重、台灣的前途為重。

國民黨立委游顥表示，鄭主席在現場已經明確表態不是紀念吳石，國民黨作為中華民國的主要政黨之一，有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這是國民黨在參與各種與白色恐怖的追思紀念活動中，始終秉持的價值。

另，對於前國民黨青年部副主任丁瑀要求鄭麗文向中華民國及百萬國軍英靈道歉，何鷹鹭表示，多數台灣人認為吳石是共諜，但希望丁能用正面角度來理解鄭麗文，多給黨主席一些機會。

蔡正元諷鄭：自以為是的搞和解

不過，前國民黨立委蔡正元昨指出，國民黨既要面對民進黨的殘酷鬥爭，也要面對美國勢力的龐大壓力，更要面對共產黨難以解讀的政策變化，難免常陷入不知所措的慌亂中。國民黨因此常有人「自以為是的搞和解」，結果卻不是與鄧小平的共產黨實質和解，而是跑去與毛澤東的共產黨精神和解，反而陷入否定反共的歷史而自失立場，祭拜馬場町就是這種自以為是的和解所造成的進退維谷。

