鄭麗文祭叛國者》卓榮泰：蕭副總統站上國際舞台 國民黨主席卻站上「國共舞台」

國民黨主席鄭麗文八日出席「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，輿論譁然。行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時感慨地說，副總統蕭美琴站上歐洲議會的國際舞台，國民黨主席卻站上「國共舞台」，差太多了。（資料照）

林楚茵：蔣介石都要爬出來 跟鄭麗文拚個是非對錯

國民黨主席鄭麗文八日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念對象包括共諜將官、中共「密使一號」吳石，引發輿論譁然。行政院長卓榮泰昨在立法院備詢時感慨地說，副總統蕭美琴站上歐洲議會的國際舞台，國民黨主席卻站上「國共舞台」，差太多了。「保護中華民國、台灣主權安全，在現在國民黨主席帶領之下的國民黨，不可能做到」。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰昨率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。民進黨立委林楚茵指出，在鄭麗文祭拜吳石的同時，看到副總統蕭美琴在歐洲議會為台灣發聲，真的會造成國際錯亂。吳石是前總統蔣介石認定扎實的共諜，現在卻由國民黨主席追思，配合中共政協主席王滬寧下令的「涉台系統」學習吳石精神，「如果蔣介石地下有知，都要爬出來跟鄭麗文拚個是非對錯」。

卓榮泰表示，蕭副總統站上的是國際舞台，國民黨主席站上的是「國共舞台」，差太多了。保護中華民國、保護台灣主權安全的這項工作，「在現在國民黨主席帶領之下的國民黨，是不可能做到的」，政府要跟全國民主、自由的政黨及民眾一起努力，合力將台灣主權、安全的責任，扛在自己的身上。

賴瑞隆：鄭麗文形同習近平代言人

民進黨立委賴瑞隆昨赴中央黨部登記高雄市長初選，對於黨內喊出「票投柯志恩就是支持鄭麗文」，賴瑞隆說，鄭麗文近來的表現，形同中國國家主席習近平、王滬寧的代言人，呼籲爭取國民黨高雄市長提名的立委柯志恩說清楚。

民進黨台北市議員簡舒培則批評，鄭麗文追思蔣介石處死的共諜，最有資格發聲的「蔣家後人」蔣萬安不敢嚴正指正，只是牛頭不對馬嘴的回了一句「應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」蔣萬安就是呼應共產黨價值，「懦弱到看到中共就軟腳！」

對此，台北市政府副發言人葉向媛表示，簡舒培是不認同蔣萬安說的這句話，還是聽不懂？依照簡的邏輯，民進黨執政下總統府、國安會、外交部都養共諜多年，簡舒培嚴正指責、駁斥了嗎？誰是永遠的雙標？誰是超超超超軟腳？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法