自由日日shoot》翁曉玲提三級獨立機關首長須經立院同意 綠委轟：侵奪行政權「霸母條款」

立法院程序委員會昨排審週五議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命等條文。民進黨立委林月琴痛批，「翁大上人復辟」，要癱瘓黨產會在內的所有三級獨立機關；民進黨團幹事長鍾佳濱也指這是「霸母條款」，可能引發憲政爭議。翁曉玲昨對此沒有回應。

林月琴：國民黨是不是想廢掉黨產會

翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法第一條、第廿一條及第卅五條條文修正草案」，增訂相當三級機關之獨立機關正副首長，應經立法院同意後任命；增訂各相關組織法律不得排除本法之適用。

林月琴批評，翁曉玲繼癱瘓憲法法庭、拒絕NCC人事案之後，下一個癱瘓的可能就是所有三級機關；只要「翁上人」、國眾兩黨不滿人事，不是讀翁曉玲的憲法課，他們想癱瘓誰就癱瘓誰。其中，黨產會也名列三級機關，不禁令人懷疑，既然黨產被認定不當，國民黨是不是想把黨產會廢掉，讓威權跟著翁曉玲一起復辟。

林月琴表示，這兩年來國民黨、民眾黨不斷阻礙國家運作，誰擋路就廢掉誰，又大手筆刪凍預算，明年度總預算依然卡關，國民黨主席鄭麗文又要和對岸謀求統一，根本就是要配合中共、搞垮台灣，「國家不是你們的人質，民主也不是你們癱瘓權力的工具」。

鍾佳濱：翁的提案可能引發憲政爭議

鍾佳濱批評，草案意圖以「中央組織基準法」，概括性地擴大立法院的權力，簡直是「霸母條款」，意圖讓一部作用法凌駕於所有機關的組織法之上，形同透過立法手段直接侵奪行政權，可能引發憲政爭議。

鍾佳濱表示，行政權有專屬、完整的人事任命權，立法院僅有在憲法或特定法律明定的憲政機關、獨立機關，如中選會、通傳會，才有權進行人事同意權的審查，該提案已侵犯憲法賦予行政院的核心人事任命權。

公督盟：國民黨想讓韓國瑜變成總統

公督盟執行長張宏林昨受訪時直言，此修法荒謬至極，想把國會凌駕於總統職權之上。國民黨選輸了總統，現在卻妄想透過立法權來取代執政權，讓立法院長韓國瑜變成總統。張並說，若國民黨認為是對的，請他們把同樣的精神都套用在地方縣市政府，要求台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安，任何的市府人事任命全部都要經過議會同意。

