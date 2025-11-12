中國紅色通緝沈伯洋 賴清德籲韓國瑜 挺身護國會尊嚴

賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴。（記者廖家寧攝）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴、捍衛台灣人民的言論自由。

盼韓率跨黨派立委 捍衛國人言論自由

賴總統表示，中國對台灣並沒有實質管轄權，更何況沈伯洋捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，所以他非常期待韓院長站出來維護國會尊嚴、率領跨黨派立委捍衛台灣人民的言論自由。

賴總統也呼籲，中國應展現大國風範，這種跨國追捕自由人士之舉不會被國際所接受與認可，壓迫台灣人自由言論的做法不僅對兩岸和平發展毫無益處，甚至只會把台灣人民愈推愈遠。

另副總統蕭美琴七日出訪歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會上以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說。

賴總統表示，蕭副總統表達台灣民主心聲，與國際社會做朋友，非常值得鼓勵，「我們一定要讓國際社會知道，台灣是一股良善正面的力量，可以為國際社會做更多的事情」。

對於賴總統的喊話，韓國瑜辦公室沒有回應。立法院國民黨團則表示，丟失海峽中線，台灣失去防衛縱深，賴清德把總統的責任推給了韓國瑜，乾脆辭職讓國民黨來當。只會推責任的總統，要怎麼去保護台灣人？

