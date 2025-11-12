為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國紅色通緝沈伯洋 賴清德籲韓國瑜 挺身護國會尊嚴

    2025/11/12 05:30 記者廖家寧、劉宛琳／台北報導
    賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴。（記者廖家寧攝）

    賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴。（記者廖家寧攝）

    中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。賴清德總統昨出席第七十九屆工業節慶祝大會表示，沈捍衛國家主權的言論並無違法，期待立法院長韓國瑜挺身而出，率領跨黨派立委，捍衛國會尊嚴、捍衛台灣人民的言論自由。

    盼韓率跨黨派立委 捍衛國人言論自由

    賴總統表示，中國對台灣並沒有實質管轄權，更何況沈伯洋捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，所以他非常期待韓院長站出來維護國會尊嚴、率領跨黨派立委捍衛台灣人民的言論自由。

    賴總統也呼籲，中國應展現大國風範，這種跨國追捕自由人士之舉不會被國際所接受與認可，壓迫台灣人自由言論的做法不僅對兩岸和平發展毫無益處，甚至只會把台灣人民愈推愈遠。

    另副總統蕭美琴七日出訪歐洲議會，在對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會上以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說。

    賴總統表示，蕭副總統表達台灣民主心聲，與國際社會做朋友，非常值得鼓勵，「我們一定要讓國際社會知道，台灣是一股良善正面的力量，可以為國際社會做更多的事情」。

    對於賴總統的喊話，韓國瑜辦公室沒有回應。立法院國民黨團則表示，丟失海峽中線，台灣失去防衛縱深，賴清德把總統的責任推給了韓國瑜，乾脆辭職讓國民黨來當。只會推責任的總統，要怎麼去保護台灣人？

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播