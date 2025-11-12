反制中共懲獨22條「跨國鎮壓」 陸委會：促請國際社會拒絕承認

台灣人權工作者李明哲昨日表示，中國政府妄圖透過國際刑警組織，要求外國引渡沈伯洋的圖謀不可能得逞，但映照出誰自甘墮落淪為中國在台灣「代理人」、應聲蟲，誰在喪權辱國。（資料照）

中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，上月宣布由公安立案偵辦，官媒央視本月九日更發布影片，揚言透過國際刑警組織，對沈展開全球抓捕。對此，陸委會指出，該會將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力。

中共對台不具司法管轄權

針對中共藉由懲獨廿二條「跨國鎮壓」恫嚇國人，陸委會送交國會的業務報告強調，中共對台完全不具司法管轄權，踐踏以規則為基礎的國際秩序，台灣並非中共跨國鎮壓的唯一受害者。

陸委會表示，該會將配合外交部與國際友盟共同合作，研議針對中共跨國鎮壓的反制作為，促請國際社會拒絕承認其通緝或懸賞之效力，也絕不配合中共濫用「全球協緝」制度。

台灣人權工作者李明哲昨日表示，中國政府妄圖透過國際刑警組織，要求外國引渡沈伯洋的圖謀不可能得逞，但某些與中國友好的國家，就很難說。中國也曾經在泰國直接綁架瑞典公民桂民海去中國受審及關押，中國政府可以說是擄人勒索的國際慣犯。李指出，沈伯洋事件是一面鏡子，映照出誰自甘墮落淪為中國在台灣「代理人」、應聲蟲，誰在喪權辱國，讓台灣成為國際間的笑柄。

另外，面對中國對台複合式、灰色地帶襲擾、統戰威脅，我國愈發重視韌性。僑委會最新業務報告指出，我國僑台商網路遍布六大洲，結合台灣產業優勢與全球合作需求，逐步建構分散風險的「非紅供應鏈」，盼借助台灣優勢鞏固僑社在主流社會地位，擴大友我力量，建構跨國互助的安全網絡，成為台灣可信賴的海外合作夥伴。

