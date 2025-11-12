為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    前軍情局長：共諜害徐蚌會戰55萬國軍陣亡

    2025/11/12 05:30 記者方瑋立／台北報導
    前軍情局長劉德良中將指出，國軍中的共諜將領郭汝瑰等人在「徐蚌會戰」洩漏軍機，導致徐蚌會戰短短六十六天共五十五萬五千名國軍官兵殞命。（資料照，記者方賓照攝）

    前軍情局長劉德良中將指出，國軍中的共諜將領郭汝瑰等人在「徐蚌會戰」洩漏軍機，導致徐蚌會戰短短六十六天共五十五萬五千名國軍官兵殞命。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨新任主席鄭麗文追思共諜吳石等人，引發高度爭議。前國防部軍情局長、已退役七年的陸軍中將劉德良本月初演講時指出，國軍中的共諜將領郭汝瑰等人在「徐蚌會戰（中方稱淮海戰役）」洩漏軍機，讓前總統蔣介石的作戰計畫對中共「單向透明」，導致徐蚌會戰短短六十六天共五十五萬五千名國軍官兵殞命。

    本報八日直擊，儘管鄭麗文宣稱受邀及赴約前，已再三向主辦方確認沒有提及吳石，但無論是活動前宣傳、給媒體的採訪通知，或者現場的「遺像」和活動手冊，都將吳石及同夥共諜列為「犧牲烈士」，鄭麗文仍在紅色歌曲「安息歌」歌聲中，向主辦方所謂「先烈」獻花圈、鞠躬。

    據了解，吳石一九三六年已授國軍陸軍少將，但在一九四八年徐蚌會戰前就已是中共地下黨員，將「淮海戰場形勢圖」、「敵我雙方兵力位置圖 」洩露給共軍，加上當時同樣為中共特工的國防部作戰廳廳長郭汝瑰所洩露的作戰計畫，令國軍大敗徐蚌。

    劉德良本月一日在「台灣勵志協會」演講時指出，徐蚌會戰歷時僅六十六天，卻是國共內戰最關鍵一役，之後國軍一路敗退至撤台。他說，當時郭汝瑰是第三廳作戰廳廳長，等同現在聯三作計次長，所有作戰計畫都在他手上，意即徐蚌會戰開打前，蔣先生桌上放了我方的作戰計畫，老共的老毛桌上也放了我們的作戰計畫，「單向透明」。

    劉指出，徐蚌會戰六十六天內國軍損失五十五萬五千人，數字非常嚇人，現在持續進行的俄烏戰爭、中東戰爭，爆發至今也未必有如此大陣亡數；這顯示中華民國的情報作戰失敗，當時共諜並非僅郭一人，但確實起了關鍵作用，造成國軍退守台灣、兩岸對抗至今。

