    政治

    軍人為蠅頭小利淪共諜／學者：設專案小組監控地下錢莊 反制利誘

    2025/11/12 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照，記者方賓照攝）

    國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照，記者方賓照攝）

    近期共諜案頻傳，甚至有軍人為十五萬元蠅頭小利出賣機密，國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲昨受訪分析，現今的共諜與一九五〇年代理念型共諜不同，多屬「物質型」共諜。他指出，中國多透過地下錢莊「海選」吸收，或鎖定退役高官利誘；他建議，我方應成立專案小組監控地下錢莊，並加強宣導最高五百萬元的檢舉獎金，從源頭與誘因上反制。

    擴大宣導最高500萬檢舉獎金

    蘇紫雲指出，中國發展共諜的手法主要有兩種類型。第一是透過地下錢莊吸收，再「海選」出有情報價值者繼續發展；第二則針對「高價目標」，例如退役高階官員，可能利用他們在中國經商時給予特許權，誘使他們回台後，透過人脈拉攏學長姊、學弟妹。

    對於反制措施，蘇紫雲提出二點「剛性」建議，首先是善用「情報工作法」的獎勵機制，檢舉共諜成功最高可有五百萬元獎金（團體最高一千萬元），遠比近期案例中為卅萬、十五萬元等蠅頭小利鋌而走險來得更多，應加強宣傳。其次，他建議，政府應聯合成立專案小組，針對地下錢莊進行監控，追查其背後資金的運作來源，從根本源頭掃蕩發展共諜組織的網絡。

    「柔性」保防教育方面，蘇紫雲提醒，要讓官兵理解中國發展間諜是「從淺到深，變成脅迫」。他說，物質或色情通常是第一階段接觸的「釣餌」，等到目標上鉤後，若對方想退出，中共就會改用脅迫方法，威脅揭露其先前的情色或物質買賣行為，迫使他繼續配合。

    批法院對共諜案判刑過輕

    蘇紫雲也痛批，由於民主憲政，法院對共諜判刑往往很輕，甚至在發展組織未遂時，法官可能認為是未遂犯而輕判甚至緩刑。國外間諜罪平均刑度是十九年，台灣平均卻小於九個月，古語「竊鉤者誅，竊國者侯」成真，軍官貪污八千元洗衣機被判四、五年，退將賣國卻可能判緩刑。

