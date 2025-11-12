蔡英文訪德》德國會友台小組主席：台灣未來應由台灣人民決定

前總統蔡英文赴德國參訪，當地時間10日受邀到德國會大廈茶敘，並由德國會友台小組主席徐德分導覽參觀這座位於昔日東西德交界的歷史建築。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文前天應邀於德國舉辦的首屆「柏林自由會議」發表演說，在德國當地時間十日受邀到德國國會大廈茶敘，會後由國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽參觀這座位於昔日東西德交界的歷史建築。徐德分說，「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持的民主選擇」。蔡英文接受德媒訪問時指出，台灣的戰略地位極為重要，不可能僅因貿易或其他利益交換而被犧牲。

蔡：台戰略地位重要

不可能因利益交換而被犧牲

茶敘與會者包括徐德分、甫卸下十五年友台小組主席職務的威爾許，以及德國聯邦教育部政務次長布蘭德、國防事務專家基塞維特等跨黨派國會議員。

蔡英文在茶會致詞表示，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。

徐德分表示，他想向台灣傳遞一個訊息：「德國統一是由東西德兩邊自由選出的議會共同決定的；同樣地，台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持的民主選擇」。

蔡英文昨在臉書發文指出，德國的國會大廈中庭有寫著「獻給人民」的花圃裝置藝術，國會議員各自從選區帶來一袋泥土倒入花圃中，呼應國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

此外，蔡英文也在柏林接受德國「世界報」（Die Welt）專訪，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，我們會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備。她說，台灣的戰略地位極為重要，不可能僅因貿易或其他利益交換而被犧牲。

台居AI關鍵核心 地位無可取代

蔡英文表示，在AI快速崛起的時代，台灣是全球科技與經濟發展的關鍵核心，尤其在半導體產業，台灣的地位在短期內無可取代，只要世界的民主夥伴繼續支持台灣，我們必定能從過去的 Taiwan can help 逐漸走向 Taiwan is supporting。

據中央社報導，蔡英文接受德媒訪問時強調，台灣需要大國的政治支持，德國政府聲明聯合國憲章「禁止使用武力原則」同樣適用於台灣，這對台灣至關重要。台灣海峽攸關全球五〇％的貿易及來往船舶，絕不能落入不可信賴者之手。

前總統蔡英文（圖中）赴德國參訪，當地時間10日受邀到德國會大廈茶敘，並由德國會友台小組主席徐德分（右三）導覽參觀這座位於昔日東西德交界的歷史建築。（蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文訪問德國，當地時間10日接受德國「世界報」（Die Welt）專訪。（圖擷取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文前天應邀於德國舉辦的首屆「柏林自由會議」發表演說，在德國當地時間十日受邀到德國國會大廈茶敘。（圖擷取自蔡英文臉書）

