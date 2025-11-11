招攬里長赴中旅遊涉反滲透法 二審逆轉無罪 檢上訴要求撤銷改判

旅行社業者招攬里長等人於總統大選前夕赴中國旅遊，涉嫌違反正副總統選罷法等罪，高等法院高雄分院九月逆轉改判決無罪後，高檢署高雄分署上訴，要求最高法院撤銷改判。 （路透資料照）

喬安旅行社負責人蘇惠美、台灣中國旅行社經理莊俊雄，招攬里長等人於總統大選前夕赴中國旅遊，涉嫌違反正副總統選罷法等罪，高等法院高雄分院九月逆轉改判決無罪後，高檢署高雄分署正式提起上訴，要求最高法院撤銷改判。

高雄高分檢於起訴書指出，前年十一月初，適逢總統和立委選舉期間，蘇惠美接獲廈門市廈門建發旅行社副總經理戴曉輝指示，安排至少三團旅遊行程，成員需包括里長，所有交通及旅遊費用均由對方負擔。

起訴書指出，蘇女與莊男商討後，由他招攬高雄市前金區民生里里長黃博群、榮復里里長顏炳豪及里民前往，里長免費，其餘人每人收取六千元費用。同年十二月五日至九日，蘇等人接受台港澳事務辦公室等單位落地招待，對方暗示團員不要支持民進黨總統候選人。

高雄地院依觸犯反滲透法、正副總統選舉罷免法等罪，判處蘇女和莊各有期徒刑三年半﹔黃博群等二人，則依刑法收受不正利益罪，各處徒刑四個月、褫奪公權一年，蘇等人不服上訴。

高雄高分院指出，旅遊團僅一人證稱有中國地區人員在敬酒時提及「兩岸一家親」之客套寒暄，其餘廿九人均未聽到。且全部人均稱，沒聽聞台辦人員餐聚時「宣傳兩岸一家親政治理念，暗指團員就政黨票、總統應支持任何特定對象或政黨」，因此認定罪證不足。

