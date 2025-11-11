中國揚言抓捕沈伯洋 府回擊：嚴懲協助非法者

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國官媒央視發布影片，宣稱可透過國際刑警組織對我國立委沈伯洋展開全球抓捕，更以「收手吧，否則下一個就是你」等語恐嚇台灣民眾。總統府發言人郭雅慧昨受訪痛批，這是典型的跨境鎮壓、粗暴行為，她強調，中國對台灣沒有任何管轄權，政府將確保每位公民的人身自由，並嚴懲任何協助非法行為的人。

郭雅慧指出，我們也和國際友盟攜手合作，任何民主國家都不會接受這樣的打壓行為。

沈伯洋昨於立法院受訪表示，中國很愛「切香腸」，從即將要追緝、準備要追緝、恐嚇要追緝，再到真的要追緝，都不知道是什麼時候了。

沈伯洋認為，中國拍這部影片的目的，一來是在內宣，因為中國內部經濟不穩，想要對內轉移焦點，二來是要轉移國際焦點，因為副總統蕭美琴、前總統蔡英文出訪過程引起國際正面回應，這是中國最恐懼的事，所以想藉此轉移注意力。

至於是否擔心未來出國被抓捕，沈伯洋說：「不會。」因為中國有一個很大的目的，就是要進行心戰，即針對政治人物或軍事人員施加心理壓力等，想要藉此不讓他去做國會外交，但他不會因為這樣就被阻擋，還是會持續進行。

