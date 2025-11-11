COP30登場 五友邦籲納入台灣

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會於巴西貝倫正式開幕，STUF世台聯合基金會於COP30綠區設立主題展館，展現在亞洲推動永續轉型的信任、創新與協作能量。（中央社）

聯合國氣候變化綱要公約第三十屆締約方大會（UNFCCC COP30）本月十日至廿一日在巴西貝倫舉行，並於六日及七日舉行元首峰會。外交部昨日指出，共有五個我國友邦先後在元首峰會與七日舉辦的「主題會議」中為我執言，呼籲國際社會接納台灣成為聯合國氣候變化綱要公約之一員。

外交部指出，史瓦帝尼總理戴羅素、帛琉總統惠恕仁、馬紹爾群島外長康仁德、聖克里斯多福及尼維斯聯邦環境部長柯拉克及吐瓦魯國內政、氣候變遷暨環境部長塔利亞，分別在六日及七日的「元首峰會」與「主題會議」為我國執言，我國對於友邦以具體行動支持台灣參與國際氣候治理機制表達誠摯謝意。

戴羅素指出，「不遺漏任何人」的原則不僅是口號，而是應身體力行的承諾，須團結一致，以因應人類史上最艱鉅的挑戰之一，並接納國際社會全體成員，尤其是中華民國（台灣）等仍被排除在參與程序之外。

惠恕仁則重申「不遺漏任何人」為根本原則，並強調在氣候議題上包括台灣在內的所有夥伴均須擁有一席之地，台灣可透過以科學為基礎的行動協助振興全球轉型。康仁德表示，馬紹爾群島長期以來呼籲國際社會接納台灣成為聯合國氣候變化綱要公約之一員，所有國家均須參與解決方案，並有權在締約方大會中發聲。

柯拉克聲明，氣候行動不應有排他性，「小島嶼發展中國家」（SIDS）需要發展夥伴，在中華民國（台灣）的科技支持下，聖國得以將電網現代化並升級傳輸系統；塔利亞表示，須將「合作因應氣候變遷」列為首要任務，這也是應該接納台灣的原因。

