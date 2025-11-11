「南海對話」我國代表首參與》 中方施壓封殺 激發各國熱議台灣

政治大學國關中心副主任陳至潔指出，去年首次舉辦南海對話時，沒有台灣學者參與，台灣議題也無人提出，今年完全不同，幾乎每個場次，都有參與者不斷提出與台灣相關問題。（取自臉書）

第二屆「馬尼拉南海對話」本月五日至七日在菲律賓馬尼拉舉辦，我國首度有代表獲邀參加。與會學者、政治大學國關中心副主任陳至潔昨天受訪表示，由於中國施壓，主辦方直到最後一刻才將「台灣」（TAIWAN）列入與會名單，之後在中方揚言缺席抵制下，主辦方只好在中國講者上台的幾小時內，暫時從官網撤下台灣相關資訊，在中國講者下台之後又恢復。

主辦方最後一刻才納入台灣

陳至潔也指出，因不斷有學者提到台海有事與南海局勢的連動，我國國名與國徽不斷出現在南海對話現場的螢幕上，導致中國代表接連發言要求大家不可討論台灣，甚至有中國學者聲稱因為「台灣明年就要被統一了，所以不可再出現台灣二字」，但中國人愈禁止，「大家反而就討論台灣得越熱烈，整個南海對話變成台灣有事對話」。

陳至潔昨受訪指出，「馬尼拉南海對話」今年是第二年舉辦，我國去年沒參加，他們四月向主辦方表達參與意願後，一直不確定是否會被接受；甚至本月五日出發時，台灣與會學者的名字及「台灣」都仍未被放在南海對話的官網上，直到開幕前最後一刻，官網才將台灣列為參與國，並列出台灣參與學者的資料。

陳至潔表示，當拿到會議名牌與桌牌，發現上面寫出「Taiwan」，也完整呈現職銜中的「National」，他才鬆一口氣。

談及中國施壓南海對話的舉措，陳至潔透露，報名過程中，中國駐菲律賓大使館就曾因為報名表單有「台灣」選項而向主辦方抗議，並關切是否會有台灣人出席，後續會議過程中，主辦方又一度在官網移除台灣相關的資訊。

陳至潔說，主辦單位向他透露，因為來自中國代表團的壓力，中方要求若台灣資訊不拿下來，他們就拒絕上台、缺席抗議，因此主辦方決定在中方講者上台期間，暫時移除台灣相關資訊，待中方講者結束演講後，又將台灣資訊放回官網。

陳至潔也說，去年沒有台灣學者與會，台灣議題也無人提出，今年則完全不同，幾乎每個場次都有參與者不斷提出與台灣相關的問題，我國國名與國徽不斷出現在螢幕上，也讓中國代表們感到不悅，發言要求大家不可討論台灣。

陳至潔強調，當中國人愈禁止大家討論台灣，大家反而討論台灣得越熱烈，讓整個南海對話變成台灣有事對話。

