蔡訪德會見前歐洲議會議員》 包瑞翰：蔡、蕭相繼訪歐 過去不可想像

前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（取自直播畫面）

前總統蔡英文九日飛抵柏林，隨即與台德民間論壇主席、曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰會晤；包瑞翰表示，台灣前總統能在德國與自由並肩同行，別具意義，並提及蔡英文、副總統蕭美琴同一週相繼訪歐，這在過去是不可想像的，台歐關係正顯著升溫。

包瑞翰會後轉述，雙方談到台德關係發展的各種面向，包括經濟、公民社會及共同捍衛自由與民主，這是一次非常友好和開放的對話，蔡英文卸任後造訪多個歐洲國家，多年來許多敬佩蔡英文的人，都希望蔡能親自到德國，如今真的來了，他非常高興和感激。

談及蕭美琴日前親赴歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會並發表演說，包瑞翰表示，蔡和蕭一週內先後訪問歐洲，這在五年前是不可想像的，台歐關係正顯著升溫，因為蔡英文在總統任內更加重視歐洲，讓歐洲逐漸意識到台灣的重要性，台灣不僅是半導體供應鏈的關鍵夥伴，也在公共衛生、網路安全與打擊假訊息等領域有豐富經驗。

包瑞翰指出，十一月九日對德國而言是歷史性的一天，既有光榮時刻，也有沉重記憶，其中最美好的一件事就是推倒柏林圍牆，「柏林自由週」就是要紀念圍牆倒塌，向所有追求自由的人敞開雙臂，「台灣的前總統能與我們並肩，一起慶祝自由的傳統，倡議持續為自由奮鬥，別具意義」。

包瑞翰也提及，他認為中國是俄羅斯侵略烏克蘭的主要推動者，中國外交部長王毅七月曾告訴歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯，北京當局不希望俄羅斯戰敗，這在歐洲引發一波批評浪潮，越來越多人意識到，中國正在威脅或損害歐洲的安全。

此外，針對網路流傳台灣捐八十億歐元換取蕭美琴到IPAC演講的謠言，郭雅慧重申，總統府已嚴正譴責謠言，並通知警政單位依法調查。蕭副總統此行訪歐能成功有四個重要意義：首先是代表民主自由的台灣社會獲得國際認可，其次，現任的蕭副總統、蔡前總統、陳建仁前副總統接連訪問歐洲，顯示台歐關係正持續深化。

郭雅慧接著說，第三，台灣不單是在全球供應鏈上面佔有一席之地，在安全防衛上也是民主友盟可信賴的夥伴；第四，最重要的是，台灣國民與全球公民一樣，都有參與國際組織、國際活動的機會，並向國際發聲。她說，這是政府跨部會努力，即使面對的中國的打壓，我們一樣可以克服困難、展現韌性，自信地走向國際。

