    首頁 > 政治

    美眾院軍委會議員：邀台參與環太軍演 警告中國

    2025/11/11 05:30
    美國眾院軍委會民主黨首席議員史密斯近日表示，邀台灣參與環太軍演，意在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自衛，呼籲中國勿對台動武。（路透檔案照）

    美國眾院軍委會民主黨首席議員史密斯近日表示，邀台灣參與環太軍演，意在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自衛，呼籲中國勿對台動武。（路透檔案照）

    美國聯邦眾議院連續數年通過國防法案，支持邀請台灣參與環太軍演。根據中央社報導，眾院軍委會民主黨首席議員史密斯近日談到此事時表示，邀台灣參與環太軍演，意在向中國傳達訊息，不僅美國，其他國家也將協助台灣自衛，呼籲中國勿對台動武。

    史密斯六日出席華府智庫「大西洋理事會」座談，對於為何特別選擇環太平洋軍事演習邀台參與，史密斯回應表示，部分原因是為了建立聯盟，環太軍演涵蓋許多國家與人員，能展現力量。

    美及其他國家將協助台灣自衛

    中央社報導指出，環太軍演由美國主導，去年有廿九國參與，美軍印太司令部藉由環太軍演，加強環太平洋地區國家武裝部隊間的協同作戰能力。中國二〇一八年起已不再受邀。

    美國聯邦眾議院連年在「國防授權法案」（NDAA）中，建議邀請台灣參加環太軍演。參議院今年十月通過的NDAA則加碼，「強烈建議」邀台參與。如果國防部長決定不邀請，需通知國會並說明理由。

    國防授權法案也提到啟動台美共同生產研發武器。史密斯說，共同生產同時符合兩個主題，一是幫助台灣強化自我防衛能力，二是滿足美國擴大生產能量的需求。他並提到盟友與夥伴的重要性，指各國在許多領域都有強大生產能力；因此，和台灣合作，台美都受益，也有助於整體生產能力的提升。

    確保台灣有能力免受中國威脅

    史密斯說，中國非常在意兩點，一是美國武裝台灣，二是中國認為台灣鐵了心要獨立。「我也向他們 （中方）指出，如果他們能停止不時包圍台灣、擺出要入侵的姿態，那也許我們可以好好談一談（對台軍售）這件事。」

    不過，美國對台的政策之一，就是確保台灣有能力防衛自己免受中國可能的入侵。史密斯指出，這和美國的一中政策一樣重要。而正是這點，使得中國不太可能在此問題放鬆。

    史密斯說，台灣執政黨更傾向於含糊其辭地談獨立，因此中國認為台灣執意走向獨立，無法接受。不過，「我沒看到任何證據顯示台灣想要成為一個獨立國家並直接挑戰中國。我認為中國只是藉此炒作，正當化其更具侵略性的行為」。

