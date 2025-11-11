民進黨初選起跑》 邱議瑩搶頭香 登記高市長

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩昨赴中央黨部搶頭香，登記參加高雄市長初選。（記者羅沛德攝）

民進黨二〇二六年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選起跑，爭取高雄市長提名的立委邱議瑩昨搶頭香到中央黨部領表登記，她也要求國民黨高雄市長參選人柯志恩回應「是否支持鄭麗文路線」？如果是，那「投給柯志恩就是支持鄭麗文」，也就是支持中國人的路線，市民應該不能接受。有意角逐高雄市長的立委賴瑞隆、林岱樺、許智傑均對此發表看法，賴也向柯提問：「『我是中國人』的路線，你接受嗎？」

民進黨本週開放黨內初選領表登記至週五截止，預計明年一月十二日至十七日進行初選民調，昨第一天有邱議瑩及爭取台南市長提名的林俊憲前往登記；爭取角逐高雄市長的立委賴瑞隆，以及競逐嘉義縣長的立委蔡易餘、議員黃榮利今天也將前往登記。

台南市林俊憲也完成登記

邱議瑩受訪表示，想告訴所有高雄市民，「我已經準備好了」，希望未來跟著高雄市長陳其邁、前輩的腳步，延續高雄的榮光。

針對鄭麗文的爭議言行，邱議瑩說，當台灣往國際、民主社會靠攏，國民黨卻向威權致敬、祭拜共諜，鄭應該說清楚，這是國民黨未來發展路線嗎？「柯志恩也要延續這個路線嗎？如果是，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，市民應該不能接受。」

賴瑞隆表示，這段時間鄭麗文的表現確實讓大家非常擔憂，因為她過度親中、親共，當然柯志恩也必須要表達她的態度，「未來妳是由鄭麗文提名的候選人，妳會照她的路線走嗎？」「國民黨其他候選人如果是站在共產黨、專制中共那邊，背離台灣，要得到民心非常困難。」

林岱樺認為，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，她希望自己和柯志恩在城市願景、政策上競爭，不落入意識形態的爭執，才是高雄市民之福。

許智傑說，柯志恩和鄭麗文當然有不同之處，但柯被國民黨和鄭的帽子壓著，希望她能大聲說出：「我們都是台灣人。」

