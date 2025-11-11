了解國民黨對國防預算的態度 傳AIT本週與鄭會談

傳出美國在台協會（AIT）本週將和國民黨主席鄭麗文會談，以了解國民黨對於國防預算的態度和立場。（資料照）

總統賴清德日前表示，台灣的國防預算目標二〇三〇年達GDP五％，但國民黨主席鄭麗文對此表示反對，外傳美國在台協會（AIT）本週將和鄭會談，了解國民黨對於國防預算的態度和立場。對此，AIT發言人昨日說明，AIT定期與跨政治光譜的領袖舉行會談，談論如何強化台美堅如磐石的夥伴關係議題。

外傳自上月十八日國民黨主席改選投票結束後，美、中等國便私下透過各種管道接觸或約見拜會鄭麗文，希望能確認國民黨未來的兩岸路線及國際政策，並建立有效的溝通管道。其中，AIT處長谷立言原定本月六日邀鄭當面會談，但鄭臨時有私事要務，因而將會面推遲至本週，屆時新上任的國際部主任董佳瑜也會陪同。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，從總統到閣揆已經很清楚宣示，願意追隨美國總統川普所謂民主同盟應共同負擔自己的防衛責任，我方也承諾會在二〇三〇年之前達到GDP五％這樣的目標。

鍾佳濱昨表示，美國作為民主同盟國非常重要的領導國，對於其他民主同盟國內的主要政黨，都會持續進行溝通和了解，AIT此舉在於關切國民黨是否支持台灣應該在國防經費上，負擔起自己在民主同盟當中保衛自己的責任。

