綠批鄭拜叛國賊 國民黨：現在的共諜問題更值得關注

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

國民黨主席鄭麗文八日出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，紀念對象包括共諜吳石，輿論譁然。民進黨發言人吳崢、韓瑩昨天質疑是投降、配合統戰、向中國輸誠，吳更怒斥，「國民黨的人是死光了嗎？」對此，國民黨回應，民進黨大吃「轉型正義」自助餐，現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。

連日來外界批評鄭麗文「敵我不分」、淪為統戰幫凶，鄭昨日在臉書發文、貼受訪影片表示，「二二八追尋的是和解，不是仇恨！歷史不該成為政客的籌碼」，「我們應該不帶著任何政治的偏見，尊重跟還原歷史的真相。」

國民黨表示，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人。硬是拿過往傷痛來政治操作，對於國家與遺族來說，都是再一次的打擊。

國民黨指出，民進黨假轉型正義之名，長年來追思過不少共產黨員，包括前總統陳水扁以市長身分，民進黨立委范雲等人，出席馬場町紀念活動不知凡幾，從謝雪紅到黃溫恭，哪個不是以「民主」大旗紀念，然後順便拿來攻擊國民黨？

國民黨表示，如今鄭麗文願意面對歷史，但也敘明了情報工作者與政治受難者的界線，民進黨人卻拿來大作文章，這無疑是大吃「轉型正義」自助餐。真正的政治受難者看著歷史被消費，不知作何感想？

國民黨強調，當共諜出現在民進黨執政的府院黨當中，外交部、總統府淪為共諜巢穴，請問最大嫌疑人吳釗燮為何還能擔任國安會秘書長？現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。

另外，民進黨立委、高雄市長初選領表人邱議瑩直言，「支持國民黨高雄市長參選人柯志恩就是支持鄭麗文路線」。國民黨回應，邱是對地方多沒有信心、多沒有能力論述政策？是否民調拉不上來，急了才扯意識形態？

