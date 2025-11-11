批鄭拜叛國賊 綠：國民黨人死光了嗎

民進黨質疑鄭麗文以台灣最大在野黨主席的身分，祭拜試圖推翻中華民國的叛國賊，國民黨的人是死光了嗎？沒人要出點意見嗎？（記者羅沛德攝）

國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，紀念對象包括共諜將官、中共「密使一號」吳石，引發輿論譁然。民進黨發言人吳崢、韓瑩昨開記者會質疑鄭，為什麼要以台灣最大在野黨主席的身分，祭拜試圖推翻中華民國的叛國賊？是投降、配合統戰、向中國輸誠嗎？吳更怒斥，國民黨的人是死光了嗎？沒人要出點意見嗎？

吳崢指出，吳石曾將各防區的機密資料傳給中共，中共對吳石的「貢獻」讚不絕口，不僅在北京西山國家森林公園為其樹立雕像，在上海亦設有紀念碑。台灣最大在野黨主席祭拜曾經出賣中華民國、讓無數先人在戰場被殲滅的「叛國賊」，鄭麗文是要向台灣社會、中國傳達什麼訊息？

吳崢痛斥，當年吳石若未被查獲，蔣介石將淪為階下囚，不會有現在民主自由的台灣，鄭麗文祭拜共諜，「是投降、配合統戰、向中國輸誠嗎？」「國民黨的人是死光了嗎？沒人會出點意見嗎？」蔣萬安、張善政、盧秀燕等人，同意黨主席歌頌共諜嗎？

韓瑩說，國民黨主席選舉前，黨內曾期待一位「反共」的黨主席，如今鄭麗文明確選擇親共，早已失去反共DNA、民進黨才是反共第一品牌。相較於前總統蔡英文、副總統蕭美琴接連訪歐在國際上為台灣發聲，鄭麗文卻跑去拜共諜，不僅愧對中華民國，更向國際釋出「跟中國站在一起、被中國統戰」的錯誤訊號。

針對中國近期威嚇全球抓捕我國立委沈伯洋，韓瑩也痛批，這種「跨境鎮壓」喪心病狂，威脅每一個台灣人，呼籲身為台灣民主基金會董事長的立法院長韓國瑜挺身而出，帶頭譴責中國，也請韓明確表態，是否認同鄭麗文的親共行為？

