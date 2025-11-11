為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    登記民進黨台南市長初選 林俊憲盼當「桶箍」

    2025/11/11 05:30 記者陳昀／台北報導
    立委林俊憲在立委郭國文、林宜瑾、賴惠員等人的辦公室助理陪同下到民進黨中央登記黨內初選。（記者塗建榮攝）

    因應颱風即將來襲，民進黨立委林俊憲昨天提前到中央黨部登記角逐台南市長初選，對於所謂「黨內憂心賴清德介入初選」的傳聞，林俊憲受訪強調，賴清德是總統兼任黨主席、動見觀瞻，不可能介入黨內初選，期許自己當「桶箍」團結台南，彌補過去兩次議長跑票造成的黨內分裂，團結一致贏得二〇二六年大選。

    林俊憲表示，臨時決定提早前往中央黨部登記，由於颱風可能從西海岸的嘉南地區登陸，以救災為優先；原定陪同的立委戰友郭國文、林宜瑾、賴惠員，也因為臨時改登記時間無法到場，但仍派辦公室助理組「台南隊」加油團到場支持。

    外傳黨內憂心「賴清德介入初選」，對手陳亭妃回應「不擔心、賴清德是公共財」。林俊憲表示，這個謠言已惡意傳播很久，之前甚至有傳言指會沒收初選，但事實現在正在辦理初選。賴清德是總統兼任黨主席動見觀瞻，不可能介入初選，大家看得很清楚，不要說台南，任何選區的初選賴都不會介入，大家對主席應該要有信心。

