    首頁 > 政治

    「柏林自由會議」發表演說 蔡英文：支持台灣安全 可嚇阻威權擴張

    2025/11/11 05:30 記者陳昀／台北報導
    前總統蔡英文應邀到德國出席首屆「柏林自由會議」發表演說指出，現在是民主國家彼此連結、調整策略的重要時刻，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」。（圖；取自Berlin Freedom Conference直播畫面）

    面對威權挑戰 韌性是民主存續關鍵

    前總統蔡英文昨應邀於德國舉辦的首屆「柏林自由會議」發表演說時指出，「面對威權挑戰，韌性是民主存續的關鍵」，民主國家必須加深安全合作，建立溝通與資訊共享的機制，並喊話志同道合的國家為印太和平穩定發聲，「明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻。」

    民主國家須加深安全合作 共享資訊

    蔡英文以「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」為題，於台灣時間昨晚發表演說。她表示，威權政體使用的手段很相似，台灣近年面對的認知作戰與資訊操弄，也出現在歐洲。這些攻擊隱蔽難辨，卻對民主造成深遠傷害，包括假訊息、網軍、媒體滲透等，威權利用民主社會的開放性，干預選舉、製造分裂、削弱人民對政府與民主制度的信任。

    蔡英文強調，交戰的規則已改變，集體策略必須隨之演進。民主國家間必須加深安全合作，建立溝通與資訊共享機制，唯有團結一致，民主陣線才不易被擊破。

    蔡英文說，我們的鄰居以為透過持續的影響行動、灰色地帶作為與軍事演習會讓台灣人陷入恐懼或麻木，但台灣人民將挑戰化為養分，鍛鍊出更強的韌性。台灣大幅提升國防投資、強化全社會韌性，也建立可貢獻全球供應鏈安全的生態系，這不僅是為了守護家園，更是為了區域穩定與全球民主的安全盡共同責任。

    蔡英文指出，任何國家都可能面臨台灣的同樣挑戰，「明確且一致地支持台灣安全，本身就是對威權擴張的一種有效嚇阻」，所有民主國家應加強合作、強化防衛，才能確保安全與民主生活方式得以世代延續。

