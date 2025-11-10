為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨南高嘉縣初選 今起領表

    2025/11/10 05:30 記者陳昀、謝君臨／台北報導
    民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記。（資料照）

    民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記。（資料照）

    民進黨二〇二六年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，今起至十四日開放領表登記，預計明年一月十二日至十七日進行初選民調，預期黨內競爭態勢將進一步升溫。為此，民進黨主席賴清德日前向黨內提出三點提醒，包含不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭，以及嚴禁相互攻訐。

    比照大選 適用選罷法

    據轉述，賴清德五日在中常會上提出上述三點提醒。民進黨秘書長徐國勇也表示，黨內初選比照大選，皆適用「選罷法」相關規定。

    民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣的執政任期將於明年屆滿，黨中央將辦理初選決定提名人選。依照公告，有意參選者完成登記後，黨內將協調至今年十二月十六日截止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民調決定提名人選；初選民調期間為二〇二六年一月十二日至一月十七日。此外，受評議機關停權處分者，期限不得超過初選登記日，且不得有民進黨「公職候選人提名條例」第六條消極資格所列情事。

    民進黨初選登記程序尚未正式展開，但黨內競爭已相當激烈。爭取高雄市長提名的立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑近來都陸續提出市政願景，並舉辦造勢活動爭取選民支持；林岱樺涉詐領助理費案遭起訴，廉政會曾三度開會，但因沒有確切證據而未做出結論。

    台南市的提名同樣引發關注，立委林俊憲、陳亭妃頻頻隔空交鋒，初選提前白熱化。至於嘉義縣，立委蔡易餘已明確表達參選意願，民進黨嘉義縣議員黃榮利則被視為潛在挑戰者。

    法界人士指出，「公職人員選舉罷免法」規定，自公告其提名作業之日起，於提名作業期間，若有「搓圓仔湯」或「賄選」的情況，將面臨三年以上、十年以下有期徒刑，得併科一百萬以上、二千萬元以下罰金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播