民進黨南高嘉縣初選 今起領表

民進黨二〇二六年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，今起至十四日開放領表登記，預計明年一月十二日至十七日進行初選民調，預期黨內競爭態勢將進一步升溫。為此，民進黨主席賴清德日前向黨內提出三點提醒，包含不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭，以及嚴禁相互攻訐。

比照大選 適用選罷法

據轉述，賴清德五日在中常會上提出上述三點提醒。民進黨秘書長徐國勇也表示，黨內初選比照大選，皆適用「選罷法」相關規定。

民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣的執政任期將於明年屆滿，黨中央將辦理初選決定提名人選。依照公告，有意參選者完成登記後，黨內將協調至今年十二月十六日截止，如無法達成協議，由中央黨部辦理民調決定提名人選；初選民調期間為二〇二六年一月十二日至一月十七日。此外，受評議機關停權處分者，期限不得超過初選登記日，且不得有民進黨「公職候選人提名條例」第六條消極資格所列情事。

民進黨初選登記程序尚未正式展開，但黨內競爭已相當激烈。爭取高雄市長提名的立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑近來都陸續提出市政願景，並舉辦造勢活動爭取選民支持；林岱樺涉詐領助理費案遭起訴，廉政會曾三度開會，但因沒有確切證據而未做出結論。

台南市的提名同樣引發關注，立委林俊憲、陳亭妃頻頻隔空交鋒，初選提前白熱化。至於嘉義縣，立委蔡易餘已明確表達參選意願，民進黨嘉義縣議員黃榮利則被視為潛在挑戰者。

法界人士指出，「公職人員選舉罷免法」規定，自公告其提名作業之日起，於提名作業期間，若有「搓圓仔湯」或「賄選」的情況，將面臨三年以上、十年以下有期徒刑，得併科一百萬以上、二千萬元以下罰金。

