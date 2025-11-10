鄭麗文追思共諜吳石》 吳思瑤：背叛者追思背叛者 剛好而已

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

國民黨主席鄭麗文八日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發高度爭議。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，吳石才不是什麼「沈默的榮耀」，鄭麗文卻是「高調的背叛」無誤！鄭有著豐富的「背叛履歷」，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」

對此，吳思瑤昨表示，「沈默的榮耀」間諜劇就是中共中宣部宣傳戰的一環，塑造吳石這幫人不是諜匪，而是烈士。鄭麗文高調祭拜，引起台派反彈就算了，更冒著遭黨內中華民國派撻伐的風險，都要去祭拜投共叛國者，原來是有指令的！

吳思瑤提及，「王滬寧下令學習吳石精神！」所有涉台機構及人員，含卅一個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來，「身為台灣人替『祖國』做事不是叛國，而是愛國」，扭曲台灣觀點，強行灌輸大中國史觀，「天下沒有白吃的午餐，原來如此！」

吳思瑤痛批，鄭麗文曾經背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把「沈默的榮耀」搞成「高調的背叛」，實在也不足為奇。「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」

