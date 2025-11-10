學習吳石？ 馬場町獻花接著上場》 王滬寧甫下令 台辦動起來

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思包括前高階共諜吳石等人。（資料照）

中國國民黨主席鄭麗文八日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石。熟稔中共統戰的官員昨天透露，中國全國政協主席王滬寧下令，中國卅一省市涉台系統領導須學習吳石精神。官員說，從台灣光復紀念日、館長赴中替賴清德尋根，中配、海外中國人入境到馬場町獻花等，都是台辦、統戰系統在背後推動。

在八日的活動中，主辦單位將吳石等人遺像標註「犧牲烈士」，陳列在供眾人獻花祭祀的區域。現場活動手冊中，主辦方更以「沉默的榮耀」為題刊登長文緬懷吳石。

請繼續往下閱讀...

據了解，吳石原為國民政府陸軍中將，表面效忠蔣介石，實際上是中共安插在國民政府內部的高階間諜。一九四八年徐蚌會戰中，吳石將國軍作戰部署與補給情報秘密洩露給中共，導致十餘萬國軍覆滅。

對此，知情官員指出，中共官媒央視製播的「沉默的榮耀」在中國火紅，這本身就是近期對台單方面作為的一環。由於大方主張「台灣人是中國人」的鄭麗文當選國民黨主席，中方又邀請館長到大陸，替賴清德尋根，近期包括透過許多中配、海外中國人入境台灣，到馬場町紀念公園土丘獻花，都是台辦、統戰系統在背後推動。

官員分析，「沉默的榮耀」主軸就是替吳石、朱楓、陳寶倉、聶曦等人正名，在中共敘事中，他們是正義的烈士。當年被國民黨槍決，如今中共可以大方紀念，代表統一勢不可擋。

官員透露，在王滬寧下令卅一個省市台辦、統戰系統領導「學習吳石精神」，頻頻透過台商、台灣友人，索取台灣當時對吳石案及相關共諜案有關訪談或報導。例如「國防部保密局偵破歷年共諜組織案整編」和「吳石共諜案 監察院調查報告」現在洛陽紙貴，在涉台官員間影印傳閱。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法