《參選新北市長 不預設對手》蘇巧慧：照自己步調 爭取市民信任

民進黨立委蘇巧慧投入二〇二六年新北市長選舉，她昨到新莊區丹鳳國小出席立委吳秉叡舉辦的氣墊樂園親子活動，對於是否預設台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌可能成為選戰對手？蘇巧慧回應，參選新北市長是自己的志願，跟對手是誰無關，她會按照自己的步調，成為市民最值得信任的人。

蘇巧慧表示，她準備參選新北市長已有一段時間，而且非常努力，不管是國會問政或勤走基層、提出地方政見，都是希望贏得明年服務新北市民的機會，「這是我自己的志願，跟任何其他多少人、什麼樣的人成為競選對手，其實沒有相關」，她會照自己的步調，成為市民最值得信任、最能給城市帶來新意的人。

關於籌組「最強競選團隊」，蘇巧慧說，團隊有很多優秀年輕人加入，也有資深前輩帶領，比如「學長」立委吳秉叡、「後進」市議員翁震州，三代政治工作者一起努力，未來會廣納各界意見，不管是有政治經驗或第一次想加入公民運動、為社會奉獻的年輕人，都歡迎加入團隊。

