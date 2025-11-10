為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中共企圖以跨國鎮壓恫嚇國人 陸委會嚴厲譴責

    2025/11/10 05:30 記者陳鈺馥、謝君臨、黃靖媗、姚岳宏／台北報導
    陸委會痛批，北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。（資料照）

    中國誑稱民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」並立案偵辦，官媒央視昨發布影片，稱可透過國際刑警組織對沈展開全球抓捕，更以「收手吧，否則下一個就是你」等語恐嚇台灣民眾。陸委會痛批中共妄圖迫使國人自我審查，形塑寒蟬效應；沈伯洋則說，台灣、中國是一邊一國，「不要妄想用羅織罪名的方式，把你們的手伸到我們台灣來！」

    中國稱可透過國際刑警組織抓捕沈伯洋

    中國重慶公安日前對沈伯洋進行立案偵查，央視進一步發布「起底台獨沈伯洋」影片，引述中國法學專家看法稱，可透過國際刑警組織等，對沈展開全球抓捕及跨境司法合作。

    陸委會表示，中共相關作法已違反國際公約，其目的是企圖訴諸國際社會，中共對台灣擁有治權，藉由「跨國鎮壓」對台灣民眾進行集體脅迫。

    陸委會：懲獨理由 絕對不符引渡條件

    陸委會強調，中國對台灣沒有管轄權，中共雖與六十多個國家分別簽有司法互助或引渡條約，但「政治犯不引渡」是國際原則，且必須是雙方都認為犯罪的行為才能引渡。北京若以「反分裂國家法」或所謂「懲獨」等政治理由要求引渡，絕對不符合國際引渡的條件。政府有能力與決心，保證每一位國民的安全。

    外交部痛批，這是中國典型「跨境鎮壓」，外交部會持續加強宣導與因應，同時已訓令各駐外館處嚴加防範，以及針對相關可能狀況精進既有「應處標準作業程序」（SOP），以確保旅外國人的安全。

    警政署則表示，將全力維護國人安全與言論自由，同時呼籲國人切勿協助或配合中國官方及其附隨組織進行宣傳、滲透等行為，以免違反「國家安全法」等相關規定。

    沈伯洋指出，央視在假日時非常辛苦，做了他七分半鐘的微紀錄片，裡面還是充滿造謠，中共大概想要轉移注意力，畢竟副總統蕭美琴和前總統蔡英文接連出訪。沈也敬告央視，「台灣、中國是一邊一國，不要妄想用羅織罪名的方式，把手伸到台灣來。」

