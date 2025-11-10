今出席首屆「柏林自由會議」》深化台歐關係 蔡：我們再繼續努力

前總統蔡英文9日下午抵達德國柏林，展開卸任後第3度訪歐行程。（中央社）

前總統蔡英文八日深夜啟程前往德國，昨天已經抵達柏林，預計今天出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說；蔡出發前透過社群表示，外交是一棒接一棒，蕭美琴副總統登上歐洲議會發表公開演說，對台灣來說意義非凡，她也將出發德國，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。

蔡英文昨在柏林的飯店接受獻花迎接，心情愉悅，被問到是否和蕭副總統接力深化台歐關係時，她表示，「我們再繼續努力」。

請繼續往下閱讀...

「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。」蔡英文在社群發文指出，在賴清德總統的指派下，蕭美琴已經結束了歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。

蔡英文出發前也在機艙內錄影向國人報告「我們要出發了！」期待能繼續深化台灣與德國的合作。

她強調，如同賴清德所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，我們將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法