蕭美琴歐洲行》國際主流媒體定調：台灣不尋常的對歐外交突破

副總統蕭美琴7日出席於歐洲議會舉辦的IPAC年會。（美聯社）

台灣副總統蕭美琴七日罕見訪問比利時首都布魯塞爾，進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，國際主流媒體對此高度關注，並一致將其定調為台灣一次「不尋常」且「日益大膽」的對歐外交突破。

漸漸無視北京的反對

歐洲深化與台灣關係

路透的報導聚焦於此行在外交禮賓層級上的突破。報導指出，像台灣副總統如此高級別的官員出訪，極為罕見，主要考量是可能引發中國對東道主國家的強烈報復。報導認為，此行顯示從英國到波蘭等歐洲國家，正日益「無視北京的反對」，深化與台灣的關係。

美聯社則將此事件置於全球「民主vs.威權」的宏大框架下。報導突出蕭美琴「民主國家並不孤單」的演說主軸，並在文末提及台灣總統賴清德上月宣示將加速建構「台灣之盾」（T-Dome）防空系統，並提升國防預算至GDP的五％，以此呈現台灣在面對威權威脅下的自我防衛決心。

歐洲新聞台（Euronews）的報導側重於演說內容與歐洲聽眾的「切身利益」。報導強調蕭美琴呼籲在「可信賴供應鏈」及人工智慧（AI）技術上與歐洲加強合作，並巧妙地將台灣長期遭受的網路攻擊、海底電纜被切斷等混合戰威脅，與歐洲自俄烏戰爭後所面臨的處境進行類比，以建立「威脅共感」。

報導引述英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）分析指出，儘管沒有正式邦交，但面對美中競爭加劇，以及台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位，歐盟與台灣深化關係對雙方都有利。分析認為，歐洲國家雖無法阻止北京擠壓台灣，卻能「幫助維護甚至增加台灣的全球連結」。

