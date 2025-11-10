以為是視訊演說 蕭最後一刻才知要親赴比利時

副總統蕭美琴七日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，昨返抵國門發表談話。（記者朱沛雄攝）

副總統蕭美琴七日出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）於歐洲議會舉辦的年會，創下我國副元首首度訪問非邦交國的紀錄。外交官員透露，蕭美琴一直以為是以視訊方式演說，最後一刻才知道要親赴比利時；外交部次長吳志中也感性地說，這次任務能夠成功，要感謝駐歐盟代表謝志偉的一通電話說：「如果蕭副總統不來，那就太可惜了！」

任務成功 吳志中感性：感謝謝志偉

吳志中於社群媒體發文感嘆，這次成功安排蕭美琴正式訪問，要感謝謝志偉的一通電話，外交部長林佳龍又接著說「你試試看吧！」總統賴清德也說「那就全力以赴！」謝志偉也回覆留言「出賣」吳志中，爆料吳在蕭的飛機降落布魯塞爾機場時「感動到掉眼淚」，並表示，特別感謝吳志中在籌備過程中時常半夜被他吵醒、交換意見，強調兩人為台灣「有志一同」。

全程高度保密 規劃完備才向蕭報告

外交官員說明，林佳龍約於一個多月前得知IPAC擬邀請我國副元首與會演說，立即向賴報告，獲賴全力支持。由於事涉機敏，此案全程高度保密，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可，且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭報告，因此在賴親自主持專案行前會議前，蕭都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

外交官員指出，蕭美琴此行創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破。過去台灣在與對口單位交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處，然而這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助？」可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

官員也說，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與賴清德保持密切聯繫、多次回報專案進度。

官員提及，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉，所幸最終一切順利。蕭美琴和林佳龍最後成功抵達布魯塞爾，在IPAC歐洲議會兩位共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，成功拓展未來台灣「元首外交」的更多可能性。

