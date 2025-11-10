學者：蕭美琴歐洲行塑造出訪新慣例

副總統蕭美琴應邀到歐洲議會，於IPAC年會發表演說。（圖取自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴應邀出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會並發表演說，創下外交突破。成功大學政治系教授王宏仁昨日表示，未來台灣副總統，甚至總統出訪將形成新慣例，讓台灣外交參與空間更進一步。立法院「台歐盟國會議員聯誼會」會長莊瑞雄表示，蕭美琴親赴歐洲是「台歐關係的一大突破」，也代表台灣不是孤島，民主聲音正被全世界聽見。

王宏仁受訪表示，蕭美琴到訪比利時不僅是外交突破，凸顯歐洲國家對中國打壓的反感，我國策略也相當成功，駐歐盟代表謝志偉更是努力嘗試，有賴於總統賴清德、外交部長林佳龍，以及謝志偉共同的努力，才讓這次訪問成功。

王宏仁指出，蕭美琴此行「成功打破過往慣例，往後就成為一個新慣例了」，讓台灣外交參與空間更進一步，「與台不台獨完全是兩回事」。王也說，台灣不能因為有中國打壓而什麼事都不做，該高調的時候就要高調。

針對林佳龍四度訪歐，以及蕭美琴及前總統蔡英文先後訪歐，是否代表外交方向更偏向歐洲？王宏仁指出，林佳龍近期也有去美國紐約、日本、菲律賓等地，目前我國策略應是「全面布局」，對於東南亞國家、日本、韓國、美國等，我國都很重視，同步進行，個別突破中共的外交封鎖。

立法院「台歐盟國會議員聯誼會」會長、民進黨立委莊瑞雄表示，蕭美琴能親赴歐洲、登上歐洲議會發表演說，是「台歐關係的一大突破，也是民主價值的共同展現」，象徵國際社會對台灣民主自由的高度肯定。

莊強調，這不只是外交層面的進展，更代表「台灣不是孤島，民主的聲音正被全世界聽見」，台灣已是民主陣營中不可或缺的夥伴。

民進黨秘書長徐國勇昨受訪表示，IPAC峰會對台灣是很重要的外交活動，蕭美琴能夠順利在IPAC進行演講，全國民眾大家都很高興，「這是台灣自由民主在世界受到肯定最大的鼓勵。」對於中國跳腳，徐則說：「中國什麼都不開心，那只有讓它繼續不高興下去。」

