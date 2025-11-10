蕭美琴、蔡英文接力訪歐 賴清德：台灣與歐洲站在一起

副總統蕭美琴7日出席於歐洲議會舉辦的IPAC年會。（美聯社）

蕭美琴副總統、前總統蔡英文先後訪問歐洲，台歐關係升溫，為我國重大外交突破。賴清德總統昨表示，台灣是國際社會可信賴的夥伴，將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

向世界展現台灣人守護民主自由的信念

蕭美琴七日晚間首次應邀進入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，並發表演說。外交部長林佳龍昨表示，蕭此行象徵台灣外交邁出歷史性的一步，為我國副元首首度訪問非邦交國並登上歐洲議會殿堂發表演說，顯示台灣與歐洲夥伴關係正邁入全新階段。

賴清德表示，謝謝蕭美琴接受重任，也感謝IPAC的邀請，讓我國副總統能在歐洲議會舉行的峰會發表演說，向世界展現台灣堅定的價值與信念。

賴指出，蔡英文前總統已應邀前往德國出席首屆「柏林自由會議」，持續深化台灣與民主夥伴的合作，他也感謝所有第一線外交人員的努力。賴強調，台灣是國際社會可信賴的夥伴，我們將與歐洲及所有理念相近的朋友站在一起，持續向世界展現台灣人守護民主自由的信念與決心。

林佳龍透過臉書表示，自他上任以來已四度訪問歐洲，今年九月更在短時間內折返兩度率團訪歐，「相信這些密集互動不僅強化雙邊信任，也為此次副總統訪歐奠定良好基礎」。

林佳龍表示，本次出訪任務高度機敏，為避免中國掌握情資或施壓干擾，全程均在高度保密下籌辦。他特別感謝賴清德全力支持、授權並親自主持行前會議，同時感謝歐洲友好議員的善意，以及外交部次長吳志中、歐洲司、駐歐盟兼駐比利時代表處團隊與駐英國、駐德國代表處的通力合作，才讓任務圓滿成功。

林佳龍：台灣聲音被聽見 我們的榮耀

林佳龍說，「能夠讓台灣的聲音在歐洲議會殿堂被清楚聽見，是我們共同的榮耀」，當蕭美琴站上歐洲議會的講台，很多人都流下眼淚，他相信台灣與歐洲將持續拓展更多合作與交流的可能性，讓民主夥伴關係更穩固、讓台灣在國際舞台上更自信前行。

此外，台灣成功外交出擊，Threads卻出現「法國bbc報導台灣捐八十億歐元交換演講」的不實訊息。總統府發言人郭雅慧表示，相關內容實屬惡意捏造，總統府已通知警政單位依法調查處理。

