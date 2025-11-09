統派秋祭 濃濃中共紅色元素

這場以「兩岸同心，振興中華」為號召的「秋祭」活動，活動手冊收錄以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為同名題目的共諜吳石緬懷文章。（記者方瑋立攝）

統派色彩鮮明的「台灣地區政治受難人互助會」昨舉行「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」（下稱秋祭），以「銘記歷史，緬懷先烈；兩岸同心，振興中華」為號召，國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連等人與部分曾受國民黨政府關押的白色恐怖受害者及遺族應邀出席與會，現場除將共諜吳石列為「犧牲烈士」獻花追思外，也不乏安息歌、走向復興、國際歌、東方紅等赤色元素，活動手冊更收錄以中共宣傳劇「沉默的榮耀」為名的長文「緬懷」吳石，甚至為中國政黨「台灣民主自治同盟（台盟）」宣讀祭文。

活動手冊長文「緬懷」共諜吳石

鄭麗文昨在季麟連陪同下出席「秋祭」活動，主辦方不僅在公開採訪通知用「烈士」形容吳石、朱楓，活動現場也合聲高唱「安息歌」、「走向復興」等赤色歌曲。鄭麗文受訪說她不怕被貼標籤，她也知道主辦單位的統派思想主張，並聲稱邀請函沒有提到吳石，主辦方也再三跟她說明「從頭到尾沒有吳石」，沒有將吳石作為主要對象。

請繼續往下閱讀...

不過，鄭麗文舉起花圈祭祀的方向，兩排「受難者」遺像中，不只吳石，當年朱楓、陳寶倉等後來被中共封為「革命烈士」等同夥共諜，遺像在祭祀現場都被列為「犧牲烈士」。

主辦方對緬懷吳石其實毫不隱藏，活動手冊也收錄以「沉默的榮耀」為題，由主辦單位及勞動黨、兩岸和平發展論壇、台灣社會共好論壇籌備會所發表的長文，除大讚該劇外，以將軍尊稱吳石外，也宣稱吳石並非「背叛者」，或者僅供悼念的「犧牲者」，而是擁抱理念，與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

現場宣讀祭文 大彈中共統戰陳調

該文也宣稱，緬懷吳石、回望白色恐怖，不該只是情緒性的平反與哀悼，更應是一場歷史方向的再確認，並呼籲承繼責任，凝聚力量完成未竟的統一與民族復興。

台灣地區政治受難人互助會副秘書長張曉霖甚至在活動中，為中國「民主黨派」台盟宣讀祭文悼念，並聲稱台灣島內「綠色恐怖」未歇，假民主之名行「倚美」之實。

張所宣讀祭文也大彈中共統戰陳調，儼然中共在台發言人。他宣稱，兩岸同胞同根同源、同文同種，自當攜手共進，反對外部干涉，遏制台獨冒險，共護台海和平，共促民族復興。唯有統一方能永絕戰火災禍、共享尊嚴繁榮，要繼承「先烈」遺志共推統一大業。

馬場町紀念公園為共諜吳石槍決地，在中國諜戰劇「沉默的榮耀」帶動下，該處出現獻花、祭酒情況，還有中國籍人士激動跪拜。（中央社）

國民黨主席鄭麗文昨參加祭祀追思的所謂「秋祭」活動，將國民黨政府內的最高階共諜吳石列為「犧牲烈士」緬懷。（記者方瑋立攝）

台灣地區政治受難人互助會及勞動黨等團體昨日在台北市萬華馬場町舉行「五〇年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，以「兩岸同心、振興中華」為號召，現場也將國民黨政府內的最高階共諜吳石列為「犧牲烈士」祭祀。（記者方瑋立攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法